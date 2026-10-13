أعلنت شركة "إسرائيل" يوم الثلاثاء تعليق تسويق رحلاتها إلى مراكش، بعد الحادث الذي وقع على متن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي والتعليمات الأمنية الجديدة الصادرة منذ ذلك الحين. وأشارت الشركة إلى أنها تنتظر التعليمات النهائية من السلطات المختصة قبل استئناف المبيعات.

كانت شركة يسرائير تخطط لتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى المدينة المغربية خلال الأشهر المقبلة. كما بدأت مفاوضات لاستئجار طائرة إضافية لمواكبة هذا التوسع. إلا أن هذه المشاريع جُمّدت حالياً.

تؤكد الشركة أنها ستستمر في العمل وفقًا لتوجيهات السلطات، مع إعطاء الأولوية لسلامة الركاب وأفراد الطاقم.

يأتي هذا القرار بعد التعليق المؤقت لرحلات فلاي دبي لمدة ستة أيام، إثر الهجوم الذي استهدف إحدى رحلاتها. وكانت شركات الطيران الإسرائيلية تستعد حينها لتولي المهمة باستخدام طائرات إسرائيلية مؤمنة، في حين عززت السلطات الإسرائيلية إجراءات الحماية، خاصة في ظل مخاطر وقوع هجمات مماثلة.

تم الإعلان عن مشروع الخطوط الجديدة بعد وقت قصير من اتفاق بين إسرائيل والمغرب يهدف إلى تعزيز علاقاتهما الدبلوماسية، ولا سيما من خلال فتح سفارات وتعيين سفراء.