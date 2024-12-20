هطول 30 ملم في أقل من نصف ساعة: توثيق الفيضانات التي أغرقت مدينة جنوب إسرائيل
هطلت كميات كبيرة من الأمطار في فترة قصيرة، حيث يُقدر أن بين 20-30 ملم من الأمطار قد هطلت في غضون 24 دقيقة • تم إغلاق ثلاث شوارع للمرور، تم فتح اثنين منها في وقت قصير.
i24NEWS
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وصلت سحابة كبيرة إلى أشدود حوالي الساعة 11:00 اليوم (الجمعة) وتسببت في سقوط أمطار أدت الى فيضانات غير عادية. التقدير هو أن بين 20-30 مم من الأمطار سقطت في غضون 24 دقيقة فقط.
وتم إغلاق ثلاثة شوارع أمام حركة المرور، وتم فتح اثنين منها في وقت قصير. وظلت الطرق الرئيسية في المدينة مفتوحة طوال فترة الحدث.
وأصدرت بلدية أشدود بيانا للسكان: "إن الاستعداد المسبق لبلدية أشدود سمح بالاستجابة السريعة والفعالة لهطول الأمطار غير المتوقع وغير المنتظم، مع الحفاظ على روتين الحياة في المدينة.طواقم البلدية والأجهزة الأمنية تواصل عملها ميدانياً وتراقب تطورات الطقس".
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