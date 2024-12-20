هطول 30 ملم في أقل من نصف ساعة: توثيق الفيضانات التي أغرقت مدينة جنوب إسرائيل

وصلت سحابة كبيرة إلى أشدود حوالي الساعة 11:00 اليوم (الجمعة) وتسببت في سقوط أمطار أدت الى فيضانات غير عادية. التقدير هو أن بين 20-30 مم من الأمطار سقطت في غضون 24 دقيقة فقط.

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وتم إغلاق ثلاثة شوارع أمام حركة المرور، وتم فتح اثنين منها في وقت قصير. وظلت الطرق الرئيسية في المدينة مفتوحة طوال فترة الحدث.

وأصدرت بلدية أشدود بيانا للسكان: "إن الاستعداد المسبق لبلدية أشدود سمح بالاستجابة السريعة والفعالة لهطول الأمطار غير المتوقع وغير المنتظم، مع الحفاظ على روتين الحياة في المدينة.طواقم البلدية والأجهزة الأمنية تواصل عملها ميدانياً وتراقب تطورات الطقس".