الولايات المتحدة لإسرائيل - سننسحب من سوريا خلال شهرين

أبلغ مسؤولون أمنيون أمريكيون المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الأميركية من سوريا سيبدأ خلال شهرين، حسبما أعلن المحلل العسكري لقناة i24NEWS العبرية يوسي يهوشاع

حاولت إسرائيل حتى الآن منع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، لكن أُعلن الآن أن جهودها باءت بالفشل. ولكن المؤسسة الدفاعية لم تستسلم بعد، وهي الآن تمارس الضغوط على واشنطن.

ويشار إلى أنه، "هناك قلق في إسرائيل من أن تؤدي حالة عدم الاستقرار في سوريا إلى سيطرة عناصر غير مرغوب فيها على مناطق هناك". في غضون ذلك، قال مصدر استخباراتي غربي لـi24NEWS حينها، إن تركيا تريد إخلاء قاعدة "T4" في سوريا وتحويلها إلى قاعدة للطائرات بدون طيار. وفي وقت سابق، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي هذه القاعدة وقاعدة "تدمر" قبل ساعات من وصول القوات الخاصة التركية إلى منطقتها.

وفي الماضي، كانت هناك تكهنات بأن سوريا ربما تمتلك أسلحة كيميائية غير خاضعة للسيطرة من أيام نظام الأسد، والتي قد تصبح خطيرة بالنسبة لإسرائيل. ويُشتبه في أن أكثر من 100 موقع أسلحة تحتوي على أسلحة كيميائية، وقد يكون بعضها في أيدي سكان أو عناصر من حزب الله.