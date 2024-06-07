أجرت طواقم المقاتلات التابعة للقوات الجوية الروسية والسورية، مؤخراً، مناورات مشتركة في الأجواء السورية ضمن تدريبات مشتركة، بحسب بيان رسمي لوزارة الدفاع الروسية.

ونفذت القوات الجوية للدول، خلال التمرين، عمليات مشتركة في أجواء الجمهورية السورية. ونفذ طيارون روس وسوريون مناورات جوية في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تدربت الطواقم الجوية للبلدين على تنفيذ ضربات جوية فردية وجماعية على أهداف في أحد مراكز التدريب بالبادية السورية.

توثيق رسمي للتمرين المشترك 🎥 الوزارة الروسية للدفاع

وشملت المناورات المشتركة طائرات مقاتلة من طراز Su-35 وقاذفات Su-34 تابعة للقوات الجوية والفضاء الروسية وقاذفات الخطوط الأمامية Su-24 التابعة للقوات الجوية السورية.