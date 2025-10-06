بوتين لنتنياهو : "أؤيد تسوية شاملة للقضية الفلسطينية"

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اليوم (الاثنين) مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو. ووفقًا للبيان، تحدث الاثنان بإسهاب عن آخر التطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك خطة رئيس الولايات المتحدة للتطبيع في قطاع غزة.

بوتين كرر موقف روسيا "الراسخ" الداعم لحل شامل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي. كما أُفيد أن القادة ناقشوا أيضاً قضايا إقليمية أخرى، من بينها الحاجة إلى دفع المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني واستقرار الوضع في سوريا.

في ختام المحادثة، هنأ نتنياهو بوتين بمناسبة عيد ميلاده، ومن جانبه هنأ الرئيس الروسي نتنياهو ومواطني إسرائيل بمناسبة عيد العُرش (سوكوت).