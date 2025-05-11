باحث اردني :"انتصار حماس سيكون له ارتداد سيء على الأردن"

على ضوء تطورات الحرب في غزة وإمكانية تأثيرها على المملكة الهاشمية، شدد الباحث الأردني أحمد شعراوي خلال مشاركته ببرنامج "الشرق الأوسط الآن" في القناة الإنجليزية على أن "انتصار حماس في غزة سيكون له ارتداد سيء على الأردن".

وقال الباحث شعراوي :"بقاء حماس في غزة سيقوض الأردن، الذي حظر مؤخرا جماعة الإخوان المسلمين". وأضاف "إذا انتصرت حماس، سيكون لذلك تأثير سلبي في الأردن، إذ سيظهر قدرة حماس على القتال ضد إسرائيل".

وعلى صعيد متصل ، يشار إلى أن المملكة الأردنية حظرت حركة الإخوان المسلمين واعتبرتها "محظورة" وذلك في أعقاب قضية أطلق عليها "خلية الفوضى" والتي قالت السلطات ان لها "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".