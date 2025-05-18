اتصالات متقدمة لزيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل في هذا التاريخ

تجري إسرائيل والولايات المتحدة محادثات متقدمة قبل زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي. فانس،إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يصل فانس إلى إسرائيل بعد زيارته للفاتيكان لحضور حفل تنصيب البابا الذي يقام اليوم (الأحد).

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فانس إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه. ولنتذكر أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قام بزيارة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. وفي إطار الرحلة، زار ترامب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، لكنه لم يتوقف في إسرائيل.

خلال زيارته للشرق الأوسط، وقع ترامب اتفاقية تعاون اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار مع قطر، واجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وأعلن أيضًا أن الولايات المتحدة وإيران قريبتان للغاية من التوصل إلى اتفاق نووي".