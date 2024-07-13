الرئيس الإيراني الجديد: "طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ويجب على واشنطن أن تفهم أن إيران لن ترضخ للضغوط"

قال الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بيزشكيان في بيان بعنوان "رسالتي إلى العالم الجديد" إن "إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية" معربا عن نيته "تعزيز علاقات إيران مع جيرانها والدخول في حوار مع أوروبا".

وشدد بيزشكيان،على أن "الولايات المتحدة يجب أن تفهم أن إيران لن ترضخ للضغوط" وتابع "عقيدة إيران الدفاعية لا تشمل الأسلحة النووية"،وشدد على أن بلاده "تقدر بشدة صداقاتها مع الصين وروسيا، اللتين وقفتا دائما إلى جانبنا في اللحظات الصعبة".

وقد وعد الرئيس الجديد بتعزيز سياسة خارجية عملية، وتخفيف التوترات بشأن المفاوضات حول الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين آفاق التحرير الاجتماعي والتعددية السياسية. وفيما يتعلق بروسيا، وصفها بيزشكيان بأنها "حليف استراتيجي قيم" وتعهد بتعزيز التعاون الثنائي.

كما أعرب عن دعم إيران للمبادرات الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا. وقال بيزشكيان: “لقد أعطاني الشعب الإيراني تفويضًا لمواصلة المشاركة البناءة بقوة في الساحة الدولية مع التأكيد على حقوقنا وكرامتنا ودورنا المستحق في المنطقة والعالم”. واختتم كلامه بتوجيه "دعوة مفتوحة لأولئك الذين هم على استعداد للانضمام إلينا في هذا المشروع التاريخي".