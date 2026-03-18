قرقاش: هجمات إيران تدفع دول الخليج نحو تحالف مع إسرائيل

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج قد تؤدي بشكل غير مباشر إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل والولايات المتحدة.

وخلال كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية، أوضح أن سياسات إيران تحقق نتائج عكسية، إذ تدفع دول المنطقة إلى توثيق تعاونها الأمني مع إسرائيل بدلًا من الابتعاد عنها.

وأضاف أن التهديدات الصاروخية الإيرانية المباشرة تدفع دول الخليج إلى تعزيز شراكاتها الدفاعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الدول التي سبق أن طبّعت علاقاتها مع إسرائيل ستعمل على تعميق هذا التعاون، في حين قد تتجه دول أخرى إلى فتح قنوات تواصل جديدة.

وأكد قرقاش أن التحولات الجارية تعيد تشكيل التصورات الإقليمية، حيث باتت إسرائيل تُنظر إليها كشريك أمني في مواجهة التهديدات، وليس كخصم تقليدي.

كما شدد على الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة في حفظ التوازن الأمني في المنطقة، معتبرًا أن هذا الدور قد يزداد أهمية في ظل التصعيد الحالي