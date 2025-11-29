بسبب ضغوط مؤيدة للفلسطينيين: دبلن ستزيل اسم حاييم هرتسوغ من إحدى حدائق المدينة

وافق مجلس مدينة دبلن على طلب لجنة التسمية في المدينة، لازالة اسم الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ من حديقة المدينة تخليدًا لذكراه. يأتي هذا القرار إثر ضغوطٍ من منظماتٍ مؤيدةٍ للفلسطينيين. ومن بين الأسماء الجديدة قيد الدراسة اسم هند رجب، الفتاة الفلسطينية التي قُتلت في القتال بقطاع غزة والتي اشتهر اسمها عالميًا.

وُلد الرئيس السابق حاييمهرتسوغ في أيرلندا ونشأ في دبلن. وفي اجتماعٍ عُقد في 24 يوليو/تموز المنصرم، تشاورت لجنة التسمية في المدينة بشأن تغيير اسم حديقة المدينة. وفي نهاية المناقشات، أُجري تصويتٌ على الإزالة، وتمت الموافقة عليه بأغلبيةٍ كبيرةٍ - مع صوتٍ واحدٍ معارض. وتمت الموافقة على القرار، الذي عُرض على المجلس لاتخاذ قرارٍ بشأنه - وسيُنفذ.

ومن جهته قال وزير الخارجية الإسرائيليى جدعون ساعر ردًا على ذلك: "أصبحت دبلن عاصمة معاداة السامية في العالم، والهوس الأيرلندي بمعاداة السامية وإسرائيل مُريع. قرر مجلس مدينة دبلن إزالة اسم حاييم هرتسوغ، لكن ما لا يُمكن إزالته هو إهانة الهوس الأيرلندي بمعاداة السامية وإسرائيل".

وهذه ليست الأزمة الأولى في العلاقات بين البلدين. ففي ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أمر وزير الخارجية ساعر بإغلاق السفارة الإسرائيلية لدى أيرلندا، في ضوء سياسة وصفتها الحكومة بأنها معادية لإسرائيل بشدة، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية. وأضافت أيرلندا، وأعلنت في سبتمبر/أيلول المنصرم، أنها ستقاطع مسابقة الأغنية الأوروبية وتلغي مشاركتها فيها - إذا شاركت إسرائيل فيها. ووفقًا للبيان الصادر آنذاك، زعمت أيرلندا أنها ليست الدولة الوحيدة المتأثرة: "في الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU) التي عُقدت في يوليو، أعرب عدد من أعضاء الاتحاد عن مخاوفهم بشأن مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية".