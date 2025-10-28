"اختفت منذ 3 أيام " :غموض يكتنف مصير باحثة إسرائيلية

طالبت الشرطة الإسرائيلية مساعدة الجمهور في العثور على البروفيسورة نوريـت يَعَري، التي فُقدت منذ ثلاثة أيام. نوريـت، تبلغ من العمر 78 عامًا من تل أبيب، خرجت يوم الأحد ظهراً من المركز الطبي إيخيلوف ومنذ ذلك الحين فقدت آثارها. اليوم (الثلاثاء) تم توسيع عمليات البحث عنها أيضًا إلى مناطق إضافية.

وصلت ياعري إلى المستشفى مع شريكها يوم الأحد بعد أن تعرض لإصابة في رأسه. صديقاتها وطالباتها السابقات، المخرجة شير غولدبرغ والممثلة ليليان بيرتو، تحدثن إلى قناة i24NEWS. وقالت غولدبرغ إنها تحدثت مع نوريِت آخر مرة قبل نحو أسبوعين، وأضافت: "نحن على اتصال شخصي مع الشرطة. هم يساعدون ويفعلون كل ما بوسعهم للعثور عليها".

قالت بيرتو"أنشأنا مجموعة بحث مع طلاب وطالبات نوريت. هي أستاذة محبوبة ورفيعة المستوى، كانت رئيسة قسم المسرح وباحثة معروفة، ولديها الكثير من الطلاب الذين يحبونها. نحن نبحث أيضًا فعليًا في الشوارع ونساعد الشرطة"، أضافت. "هي غادرت المستشفى دون نظاراتها الطبية وهي ضعيفة البصر، لذلك من الممكن أن تظهر عليها علامات الارتباك".