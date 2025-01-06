إسرائيل قلقة من هجرة الأطباء إلى الخارج!

بعد التهديدات بشل النظام الصحي، قامت وزارة الصحة الإسرائيلية ونقابة الأطباء أمس (السبت)، بصياغة الخطوط العريضة المتفق عليها، بالنسبة لإجراء تعديل، في تدريب الأطباء في البلاد.

وعرض مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان طوف تفاصيل الاتفاقية فقال:" لقد التزمنا بإضافة وظائف شاغرة حتى لا يزيد الضغط في المستشفيات، ولا يزيد العبء على المتدربين". وأوضح قائلا:" كل طبيب متدرب، ينهي عمله من مستشفى معين، ويذهب للعمل في العيادات المحلية، سنعوض المستشفى بوظيفة طبيب، عوضا عن ذلك الطبيب الذي خرج. وبالتالي، لن يكون هناك أعباء عمل في المستشفيات".

وتابع إن الوزارة تشعر بالقلق، إزاء ظاهرة مغادرة الأطباء من إسرائيل إلى الخارج أو تمديد فترة تدريبهم في الخارج، وتحارب على كل طبيب، وتعمل على إقناعهم بالبقاء في إسرائيل.