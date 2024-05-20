الجيش الإسرائيلي: تم العثور على جثث الرهائن الذين تم انتشالهم الأسبوع الماضي مخبأة في نفق بشمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الإثنين، أنه "تم العثور على جثث الرهائن الإسرائيليين الأربعة الذين تم العثور عليهم في قطاع غزة الأسبوع الماضي، في نفق تابع لحركة حماس في مخيم جباليا".

ولم يصل الجيش الإسرائيلي إلى النفق خلال عمليته البرية الأولية في جباليا، التي كانت بمثابة مركز قيادة حركة حماس خلال القتال.

وبحسب الجيش"تم العثور على جثث رون بنيامين، يتسحاق جيليرنتر، عميت بوسكيلا وشاني لوك مخبأة في النفق، والمنطقة المحيطة به كانت تحت حراسة حماس" واضاف"في زقاق قريب من مدخل النفق، قام المسلحون بوضع عبوة ناسفة كبيرة، تفادتها القوات ووقعت عدة اشتباكات أثناء دخول الجنود إلى المنطقة، أصيب خلال إحداها الرائد جال شبات (24 عاما)، قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين، بجروح خطيرة قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه. ومع ذلك، لم يكن هناك قتال في النفق نفسه".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان، الجمعة المنصرم، إن "القوات الإسرائيلية في رفح انتشلت جثث ثلاثة رهائن إسرائيليين. والقتيلان هما أميت بوسكيلا، 28 عاماً؛ شاني لوك (53)؛ إيتسيك جيليرنتر، 58 عامًا"

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"حزين القلب على الخسارة الكبيرة. أنا وزوجتي سارة نحزن مع العائلات، سنعيد جميع المختطفين لدينا، القتلى على حد سواء"وتابع "أهنئ قواتنا الشجاعة التي أعادت الأولاد والبنات إلى حدودها، بعمل حازم"