هل باع ترامب جزءًا من شركته للذكاء الاصطناعي إلى الإمارات؟

ذكرت تقارير في صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة استثمار إماراتية استحوذت العام الماضي على ما يقارب نصف شركة الكريبتو World Liberty المملوكة لعائلة ترامب، وذلك قبل أيام قليلة من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في يناير 2025.

وبحسب التقرير، وقع إريك ترامب، الابن الأوسط للرئيس، على الاتفاقية التي ضخت 500 مليون دولار في الشركة، مما منح الشركة الإماراتية 49% من أسهم الشركة، مع انضمام اثنين من كبار مساعدي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى مجلس الإدارة.

وشمل الاتفاق تحويل 187 مليون دولار إلى كيانات مرتبطة بعائلة ترامب، بالإضافة إلى 31 مليون دولار إلى كيانات مرتبطة بشريك مؤسس آخر، ستيف ويتكوف، الذي عُين قبل أيام من الصفقة مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

التقرير يشير إلى أن الشيخ طحنون يسعى للحصول على شريحة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحساسة، وهو يقود إمبراطورية اقتصادية تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار تشمل مجالات من الزراعة البحرية إلى الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة.