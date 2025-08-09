هجوم معادٍ للسامية في مونتريال: رجل يهودي يتعرض لهجوم أمام أطفاله في حديقة

قد يعجبك أيضًا -

تعرض رجل يهودي يبلغ من العمر 32 عامًا لاعتداء عنيف، بعد ظهر اليوم السبت، في حي فيليراي-سان-ميشيل-بارك-إكستنشن في مونتريال، أثناء تجوله في حديقة مع أطفاله الثلاثة. ووفقًا لمقطع فيديو نُشر على منصة"إكس" وبثته شبكة CTV الكندية، لكمه المعتدي عدة مرات قبل أن يرمي الكيباه على الأرض. ويُظهر المقطع المشتبه به وهو يغادر مكان الحادث قبل وصول الشرطة بلحظات.

تلقت السلطات بلاغًا في الساعة 2:45 مساءً يفيد بالحادث. واكتشف الضباط الذين أُرسلوا إلى مكان الحادث أن المشتبه به قد فر بالفعل. ونُقل المصاب إلى المستشفى. وأكد متحدث باسم الطائفة الحسيدي دخوله المستشفى، دون تحديد مدى خطورة إصابته. وأثار الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على الإنترنت، غضبًا واسعًا. وتساءل أحد مستخدمي الإنترنت: "هذا ما حدث لصديق اليوم في مونتريال! كان هادئًا مع أطفاله في حديقة!". وتساءل أحد مستخدمي الإنترنت: "لماذا استغرقت الشرطة ساعة للتدخل؟".

وفتحت شرطة مونتريال تحقيقًا لتحديد هوية المشتبه به وتحديد مكانه. لم يُعلن عن أي اعتقالات فورًا، ولم تُفصح السلطات عن تفاصيل ملابسات الهجوم. يأتي هذا الحادث في ظل تزايد مُعلن في الأعمال المعادية للسامية في كندا، لا سيما منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023.