هل يوجد للتطبيع علاقة ؟ || عناصر معارضة جنوب سوريا تستعد لمواجهة نظام أحمد الشرع

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن جهات معارضة سورية، عارضت في السابق نظام الأسد توجهت بطلب مساعدة بتلقي التدريبات والأسلحة من "جهات فعالة" استعدادا لمواجهة محتملة مع النظام الجديد في دمشق. يأتي ذلك ، وسط تقارير لما أعتبر تقدما في خطوات التطبيع مع إسرائيل.

ووفقا للتقرير، تدرس عناصر المعارضة نفسها اتخاذ إجراءات ضد نظام أحمد الشرع إذا استمر في خطوات التطبيع، أو حتى الرد بشكل مستقل على التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية.

ومع ذلك، يقال إن بعض الجهات في جنوب سوريا تؤكد أنها تدعم جهود الشرع للحفاظ على وحدة سوريا وملاحقة الخلايا الأمنية المسلحة ، لكنها ترفض بشدة إقامة علاقات مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن أصواتاً عشائرية في جنوب سوريا بدأت تقول إن النظام السابق، رغم أنه عامل سلبي، لم يكن ليصمت على التوغلات الإسرائيلية للأراضي السورية. كما أعرب مسؤولون ميدانيون في جنوب سوريا عن قلقهم من أن تؤدي التوغلات الإسرائيلية في المنطقة إلى عودة تنظيم داعش إلى هناك.