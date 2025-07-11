استطلاع: "حزب الصهيونية الدينية يتجاوز العتبة الانتخابية، وحزب الليكود يخسر ثلاثة مقاعد"

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كشف استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، عن تحول في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث تجاوز حزب الصهيونية الدينية بزعامة بيتسلئيل سموتريتش العتبة الانتخابية، وذلك على حساب حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي خسر ثلاثة مقاعد. وتحافظ المعارضة، بقيادة نفتالي بينيت، على تقدم ملحوظ على الائتلاف الحاكم.

وأجرى مركز لازار للأبحاث هذا الاستطلاع، ومنح حزب بينيت المركز الأول بـ 25 مقعدًا، يليه الليكود بفارق ضئيل بـ 24 مقعدًا. وفي المركز الثالث، تقاسم كل من حزب الديمقراطيين وحزب إسرائيل بيتنا 10 مقاعد، يليهما حزب شاس بتسعة مقاعد. وتتقاسم أربعة أحزاب 7 مقاعد: يش عتيد، ويهدوت هتوراة، وعوتسما يهوديت (القوة اليهودية)، وأزرق أبيض. أما القائمة المشتركة (راعام)، فحصلت على ستة مقاعد، بينما حصلت كل من حداش-العربية للتغيير والصهيونية الدينية على أربعة مقاعد. من جانبه، فشل حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) في الوصول إلى نسبة الحسم الانتخابية.

في المعارضة، عانى حزب "يش عتيد" من تراجع ملحوظ، حيث انخفض إلى سبعة مقاعد (-2)، لكن أصواته انتقلت إلى أحزاب أخرى في الكتلة، مما عزز موقف بينيت ويسرائيل بيتنو والوحدة الوطنية. وبشكل عام، حصلت أحزاب الائتلاف على 51 مقعدًا، مقابل 59 مقعدًا للمعارضة. أما المقاعد العشرة المتبقية، فقد ذهبت إلى الأحزاب العربية، التي عادةً ما لا تنضم إلى الائتلافات، على الرغم من مشاركة إحداها في حكومة بينيت.

ويسلط هذا الاستطلاع الضوء على التوترات داخل الائتلاف، حيث تكتسب الصهيونية الدينية، المعارضة لأي اتفاق جزئي وإنهاء الحرب، أرضيةً خصبة من خلال انتقاد الليكود. ويستغل بتسلئيل سموتريتش، المعارض بشدة للتنازلات، هذا الخط المتشدد. في المقابل، يُظهر استطلاع رأي آخر بثته القناة 14 صورة مختلفة جذريًا: الليكود يحصل على 34 مقعدًا، والديمقراطيون 16، وإسرائيل بيتنا 14، وشاس 11، ويش عتيد ويهودوت هتوراة 8 لكل منهما، وأزرق أبيض 7، وعوتسما يهوديت والصهيونية الدينية 6 لكل منهما، والأحزاب العربية 10. في هذا التكوين، سيحصل اليمين على أغلبية واضحة.

تؤكد هذه الاختلافات على تقلبات الرأي العام الإسرائيلي، مع انتشار شائعات حل الكنيست، المرتبطة بالجمود بشأن قانون التجنيد العسكري الأرثوذكسي.