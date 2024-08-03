الحرثس الثوري الإيراني: "اغتيال إسماعيل هنية تم بمقذوف برأس حربي من مسافة قريبة"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، "تم بإطلاق مقذوف برأس حربي يزن 7 كيلوغرامات من مسافة قريبة، ما أسفر عن انفجار قوي"، متهماً إسرائيل بالوقوف وراء هذه العملية بدعم من الولايات المتحدة، حسبما نقل تلفزيون "العالم" الإيراني الرسمي.

ونقل تلفزيون "العالم" عن بيان للحرس الثوري، قوله إن "المقذوف الذي تم استخدامه في اغتيال هنية كان قصير المدى، وأطلق من خارج منطقة (سكن الضيوف)"، حيث كان يقيم هنية.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني، حسبما ورد في البيان، ما وصفه بـ"النظام الصهيوني المقامر والإرهابي"، بـ"عقاب شديد" في إطار "الرد على هذه الجريمة"، مضيفاً: "في الزمان والمكان المناسبين والنوعية المناسبة".وشدد بيان الحرس الثوري الإيراني، والذي يعد الأول من نوعه في أعقاب عملية الاغتيال، على أن "الثأر أمر حتمي"، واصفاً إسرائيل بـ"كيان طائش وإرهابي".

واتهمت طهران وحماس، إسرائيل بالوقوف وراء الاغتيال، بينما لم تعترف بعد إسرائيل التي تخوض حرباً على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، باغتيال هنية أو تنفي تورطها.

وصباح الأربعاء الماضي، أثناء زيارة هنية إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان، أودى انفجار بحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحارسه الشخصي.