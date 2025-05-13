السبب الذي دفع ترامب لإيقاف العملية ضد الحوثيين

في الأسبوع الماضي، فاجأ رئيس الولايات المتحدة العالم عندما أعلن وقف القتال ضد الحوثيين دون أن يقدم سببا جوهريا لذلك. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الليلة (الاثنين إلى الثلاثاء) السبب، وهو لا يشير إلى النصر كما قدمه زعيم الدولة القوية. باختصار، كان ترامب يتوقع نتائج أكثر أهمية في فترة قصيرة من الزمن، وقد دفعه تصميم الحوثي، إلى جانب التكاليف الباهظة، إلى التراجع.

وعندما وافق رئيس الولايات المتحدة على العملية، كان يريد أن يرى نتائجها خلال 30 يوماً من الهجمات الأولى، والتي وقعت، كما نتذكر، قبل شهرين. وبحسب التقارير، فقد طلب في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري تقريرا عن التقدم المحرز، ولم يتضمن التقرير هذه النتائج. ولم تنجح الولايات المتحدة حتى في تحقيق التفوق الجوي على الحوثيين، بل شهدت بدلا من ذلك إنفاقا مرتفعا دون حسم في ساحة المعركة.

إنجازات الحوثيين على الولايات المتحدة

• في أول 30 يومًا، أسقطت جماعة الحوثي سبع طائرات أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9، تقدر قيمة كل منها بنحو 30 مليون دولار. وأدى ذلك إلى إعاقة قدرة القيادة المركزية على تعقب المنظمة وضربها.

• تعرضت عدة طائرات أمريكية من طراز إف-16 وطائرة مقاتلة من طراز إف-35 لقصف دفاعات الحوثيين الجوية، مما يجعل احتمال وقوع خسائر بشرية في صفوف الأمريكيين حقيقيا، وفقا لعدة مسؤولين أمريكيين.

• أصيب طياران وعضو من طاقم الطائرة في حادث تحطم طائرتين من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت في البحر الأحمر من حاملة الطائرات هاري إس ترومان بفارق عشرة أيام.

• خاطر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست بحياة الطيارين الأمريكيين من خلال نشر خطط عملياتية للهجمات في دردشة على تطبيق Signal.

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التكلفة العالية للعملية

وبحسب التقرير، أرسل البنتاغون حاملتي طائرات وقاذفات بي-2 وطائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وثاد. وبحلول نهاية الثلاثين يومًا الأولى من العملية، كانت تكلفتها قد تجاوزت المليار دولار.

Haydn N. Smith/U.S. Navy via AP

نقطة المخرج

وقال ستيف ويتكوف، مبعوثه إلى الشرق الأوسط، والذي كان بالفعل مشاركا في المحادثات النووية مع إيران بوساطة سلطنة عمان، إن كبار المسؤولين في سلطنة عمان عرضوا مخرجا - وهو أن يوقف الأميركيون حملة القصف وأن الحوثيين لن يتوقفوا عن مهاجمة سفنهم في البحر الأحمر. وذلك دون التوصل إلى اتفاق لوقف تعطيل حركة الملاحة التي يربطها الحوثيون بإسرائيل. وفي الخامس من مايو/أيار، تلقى مسؤولو القيادة المركزية الأميركية أمراً مفاجئاً بوقف الهجمات.

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يذكر أن ترامب فسر في بيانه هذا العمل بقوله "الحوثيون لا يريدون القتال، وسوف نتوقف عن الهجوم"، وأضاف "الحوثيون يقولون لنا إنهم لن يهاجموا أي سفن أخرى، وأعتقد أن هذا أمر إيجابي للغاية". ولم يتم إبلاغ إسرائيل مسبقًا بالأمر، وفي اليوم نفسه نفذت هجومًا في اليمن حظي بدعم أمريكي. وأكدوا بعد ذلك: "إذا تعقد أي شيئ، فسوف نساعد".