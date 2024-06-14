أسامة حمدان: حماس تطالب بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي مقابل صفقة الرهائن

قال مسؤول كبير في حماس في لبنان، أسامة حمدان، الليلة (بين الخميس والجمعة) في مقابلة مع شبكة سي إن إن إنه "لا أحد لديه أي فكرة" عن عدد المختطفين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة. وكرر في المقابلة الطلب بأن أي صفقة للرهائن يجب أن تتضمن أيضًا وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه. وأوضح أن الاتفاق الإسرائيلي الحالي، الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يلبي متطلبات المنظمة.

كرر حمدان ادعاء المنظمة بأن ثلاثة رهائن قتلوا في عملية تحرير الرهائن في النصيرات، دون أن يقدم أي دليل على ذلك، مخالفًا لتصريحات المنظمة السابقة. وعندما سُئل عن التعذيب الذي قال المختطفون ألموغ مئير جان، نوعا أرغاماني، أندريه كوزلوف، وشلومي زيف إنهم تعرضوا له في الأسر، ألقى باللوم على إسرائيل. وأضاف: "إذا كان لديهم مشكلة عقلية، فذلك بسبب ما فعلته في غزة. لقد شاهدوا بأم أعينهم قتل المدنيين وقتل النساء والأطفال".

بشكل مثير للجدل، ادعى حمدان أيضًا أن المختطفين في الصور التي تم إطلاق سراحهم يبدون "أفضل" مما كانوا عليه قبل ثمانية أشهر، وشددت شبكة سي إن إن على أن هذا "ادعاء كاذب بشكل واضح". لا يزال هناك 120 مختطفًا إسرائيليًا في قطاع غزة، وتطالب إسرائيل بمعلومات حول من منهم على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحه في الصفقة. من جهتها، ادعت حماس في الأشهر الأخيرة أنه لا يوجد لديها 33 مختطفًا أحياء من الفئة التي تنطبق عليها المرحلة الأولى من الصفقة - نساء وبالغين ومرضى - ولذلك تطالب بالإفراج عن الجثث في المرحلة الأولى أيضًا.

أكد حمدان أن حماس يجب أن تحصل على التزام إسرائيلي واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة، إلى جانب "السماح للفلسطينيين بتحديد مستقبلهم". وأوضح أن حماس تشعر بالقلق من أن إسرائيل لا تنوي الاستمرار في المرحلة الثانية من الصفقة، التي تشمل الانسحاب من القطاع والوقف الكامل للأعمال العدائية.

في الأيام الأخيرة، اتهم مسؤولون كبار في إدارة بايدن، وكذلك الرئيس نفسه، التنظيم بتأخير رده على الاقتراح، ثم رفضه عندما قدم مطالب إضافية. لكن حمدان ادعى في المقابلة أن إسرائيل هي التي لا تقبل الشروط: "الإسرائيليون يريدون وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع ثم العودة إلى الحرب. والأميركيون، حتى الآن، لم يقنعوهم بقبول اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".

وفقًا لشبكة سي إن إن، سُئل حمدان مرارًا وتكرارًا طوال المقابلة عن مذبحة 7 أكتوبر ومسؤوليته عن معاناة سكان غزة منذ ذلك الحين. وردًا على ذلك، تجنب إعطاء إجابة، وادعى أن الهجوم المميت المفاجئ - الذي قُتل فيه مئات المدنيين - كان "رد فعل ضد الاحتلال". ولم يعرب عن ندمه على العمل القاتل، ولم يتحمل المسؤولية عن حياة الفلسطينيين في غزة. واتهم أن "المسؤول عن الوضع في غزة هو الاحتلال. إذا قاومت سيقتلونك، وإذا لم تقاوم سيقتلونك ويرحلونك. فماذا يفترض بنا أن نفعل، انتظر؟".

كما رفض حمدان الكشف عن مراسلات زعيم التنظيم في غزة، يحيى السنوار، التي قال فيها إن استشهاد آلاف الفلسطينيين هو "تضحية لا بد منها". وادعى أن "هذه رسائل مزيفة كتبها شخص غير فلسطيني وأرسلها إلى صحيفة وول ستريت جورنال في إطار الضغط على حماس ومحاولة إثارة المقاومة الشعبية ضد القائد. ولا يمكن لأحد أن يتحمل هذه الرسائل".