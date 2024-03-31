تركيا .. اعتقال أكثر من 50 شخصاً للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش

أكد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية التركية اعتقلت 51 شخصاً للاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الوزير في صفحته على موقع "إكس": "في إطار العمليات التي نفذت على مدى أربعة أيام في 21 محافظة، تم اعتقال 51 شخصا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي".

وبحسب الوزير، العدد الأكبر من المعتقلين (10 أشخاص) في أنقرة، وخلال العمليات تمت مصادرة عدد كبير من الوثائق والوسائط الرقمية المتعلقة بأنشطة تنظيم "داعش".

وقبل أسبوع، أفاد مصدر أمني تركي أن اثنين من المشتبه بهم الأربعة الذين أوقفوا في روسيا لضلوعهم في اعتداء موسكو، كانا يتنقلان "بحرية" بين روسيا وتركيا وغادرا الأراضي التركية في 2 مارس على متن طائرة إلى روسيا.

وقال المسؤول إن شمس الدين فريدوني وراشاباليزود سعيد أكرامي "كانا يتنقلان بحرية بين روسيا وتركيا لعدم وجود مذكرة توقيف بحقهما".

وحددت السلطات أن شمس الدين فريدوني دخل تركيا في 20 فبراير وغادرها من مطار إسطنبول إلى روسيا في 2 مارس بعد أن أقام في أحد فنادق المدينة بمنطقة الفاتح، بحسب المصدر ذاته.