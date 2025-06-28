مهرجان غلاستونبري البريطاني الشهير: رفع هتافات "الموت للجيش الإسرائيلي" خلال حفل مغني الراب بوب فيلان

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شهد مهرجان غلاستونبري البريطاني الشهير، اليوم السبت، هتافات معادية لإسرائيل ودعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، وفقًا لصحيفة التلغراف. وهتف آلاف المتفرجين "الموت للجيش الإسرائيلي"، خلال حفل مغني الراب بوب فيلان، الذي سبق العرض المرتقب بشدة لفرقة نيكاب الأيرلندية المؤيدة للفلسطينيين.

ووفقًا لشاهد عيان نقلت عنه الصحيفة البريطانية، "انضم نصف الحضور إلى الهتافات في لحظة ما". ورُفعت الأعلام الفلسطينية بين الجمهور وأمام المسرح الرئيسي. وفي وقت سابق، خلال حفل نيلوفر يانيا، ظهرت عبارة "فلسطين حرة" على الشاشة العملاقة بينما رُفعت لافتة مؤيدة لفلسطين على المسرح.

وأثار ظهور نيكاب في المهرجان جدلًا حادًا. دعت شخصيات سياسية وموسيقية بارزة إلى إلغاء الحفل بعد اتهام مغني الراب ليام أوغ أوهانايده بالإرهاب إثر اتهامه بالتلويح بعلم حزب الله في حفل موسيقي العام الماضي.

أبقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، الجهة الرسمية المذاعة للمهرجان، على البث غير الخاضع للرقابة لبوب فيلان، لكنها قطعت البث المباشر لفرقة نيكاب، مقدمةً نسخةً مُعدّلة. دافعت المنظمة إميلي إيفيس عن برنامج الحفل، قائلةً إن غلاستونبري لا يزال "منصةً للعديد من الفنانين من جميع أنحاء العالم".