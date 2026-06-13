تصاعدت التوترات بين واشنطن وعُمان في الأسابيع الأخيرة، إلى درجة أدت إلى تقارب استراتيجي بين السلطنة والمملكة المتحدة، بحسب معلومات أوردتها صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

في نهاية الشهر الماضي، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة لسلطنة عمان، متهماً إياها بتعزيز المصالح الإيرانية في مضيق هرمز، الممر البحري الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز. ووفقاً للصحيفة البريطانية، فقد هدد ترامب باتخاذ إجراء عسكري ضد السلطنة، وهو تصريح فاجأ العديد من المراقبين نظراً لأن عمان تعتبر تقليدياً جهة معتدلة ومحايدة في المنطقة.

تلقب عُمان بـ "سويسرا الشرق الأوسط"، وقد لعبت منذ عقود دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران. لكن في واشنطن، يعتقد بعض المسؤولين الآن أن مسقط اقتربت كثيراً من طهران. وقد ازداد الاستياء الأمريكي بشكل خاص بعد ورود معلومات تفيد بأن السلطنة فكرت في التعاون مع إيران بشأن الضرائب المفروضة على السفن العابرة لمضيق هرمز.

في مواجهة الانتقادات الأمريكية، اختارت السلطات العمانية عدم الرد علنًا. في الوقت نفسه، يعزز البلد تعاونه مع لندن. ووفقًا لصحيفة ذا تلغراف، فقد رفضت السلطنة اقتراحًا أمريكيًا يقضي باستبدال المستشارين العسكريين البريطانيين الموجودين في عمان بمستشارين أمريكيين.

السلطات تحت قيادة هيثم بن طارق، قررت على العكس من ذلك توسيع الوجود البريطاني في قاعدتها البحرية الاستراتيجية في الدقم. ويؤكد هذا التوجه رغبة البلاد في الحفاظ على شراكتها الأمنية مع المملكة المتحدة مع الاستمرار في سياستها التقليدية القائمة على الحياد.

على الرغم من ضغوط واشنطن وانتقادات عدة دول خليجية، تبدو مسقط مصممة على الاستمرار في نهجها الدبلوماسي القائم على الحوار، الذي يلخصه شعار كثيراً ما يُردد في السلطنة: «صديق الجميع، عدو لا أحد».