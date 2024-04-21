الرئيس التركي يزور العراق غدا الاثنين وهي الأولى منذ 13 عاماً

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد ستشهد توقيع اتفاق استراتيجي حول ملف المياه، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت الوكالة، أن العوادي أوضح أن الزيارة المقررة الاثنين "ستشهد توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين وأكثر من 20 مذكرة تفاهم"،

وأشارت الوكالة إلى أن "الزيارة ستشهد توقيع اتفاق استراتيجي حول ملف المياه، سيتضمن العديد من النقاط والبنود".

وأضاف العوادي أن "ملفي المياه بالنسبة للعراق والأمن بالنسبة لتركيا من القضايا الحاسمة، إذ إن العراق يعاني من شح مياه والجانب التركي يرى ضرورة العمل على الاستثمار الأمثل لها".

وأردف العوادي أن "الزيارة ستكون نقطة انطلاق كبيرة جداً بالعلاقات العراقية التركية وبشكل غير معهود قبل تاريخها، وستكون بداية لتصفير المشاكل بين العراق وتركيا".

كما أكد العوادي أنه ستكون هناك ضمانات لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، حيث ستقوم لجان بمتابعتها بعد انتهاء الزيارة.