ما دخل التطبيع مع السعودية؟||خبيرة بموضوع الحوثيين تحذر:"ربما لن يتوقفوا عن استهداف إسرائيل"

على خلفية التصعيد ضد الحوثيين في اليمن، أجرت i24NEWS العبرية مقابلة مع عنبال نسيم لوبتون، الباحثة بموضوع اليمن والخبيرة في شؤون الحوثيين، وتحدثت وفقا لأبحاثها ودراستها إلى أين يتجه الصراع . وقالت إن "الديناميكية بين إسرائيل والحوثيين لا ترجح كفة الميزان لصالح أي من الجانبين"، مضيفة أنه "حتى لو كان هناك اتفاق مع حماس في قطاع غزة، هناك احتمال كبير بأن الحوثيين لن يوقفوا هجماتهم."

كما ذكرت نيسيم -لوفتون أن قادة الحوثيين صرحوا في الماضي أنهم سيستهدفون أي دولة تحاول التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل، في إشارة إلى الاتفاق المرتقب مع السعودية، والذي يبدو أنهم مصممون على منعه.

إضافة إلى ذلك، أشارت إلى موقفهم تجاه السلطة الفلسطينية: "هناك انتقادات بين قيادة الحوثيين للأجهزة الأمنية الفلسطينية بأنهم يتعاونون مع إسرائيل ولا يعملون لصالح الشعب الفلسطيني".