تهريب البضائع إلى غزة: قرار مبدئي بتقديم لائحة اتهام ضد قريب عائلة زيني

نشر أول: من المتوقع أن تقوم النيابة الاثنين بتقديم لائحة اتهام ضد تسعة متورطين في قضية تهريب البضائع إلى قطاع غزة. المواد التي تم تهريبها تُعرّف بأنها مواد مزدوجة الاستخدام - مواد ليست وسائل قتالية لكنها قد تُستخدم من قبل منظمات مسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار مبدئي في النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام أيضًا ضد أحد أقارب رئيس الشاباك زيني، رغم أن الأمر لا يتعلق بسلع ذات استخدام مزدوج بل بسلع مدنية. ولم تُقدَّم لائحة الاتهام بحقه بعد.

في القضية متورطون أيضًا عدد من الأشخاص الآخرين، ومن المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضدهم في وقت لاحق.

كما نُذكر، نشرنا أنه بحسب الشبهات - قام المهرّبون بنقل البضائع عبر قوافل الجيش الإسرائيلي. القضية قيد التحقيق منذ أكثر من شهر ونصف - حيث تتركز الشبهات حول تهريب بضائع إلى القطاع مقابل مكاسب مالية. من بين المشتبه بهم أيضًا قريب لعائلة رئيس الشاباك دافيد زيني، الذي لا يُشتبه بتورطه في القضية بنفسه.

الشرطة الإسرائيلية قدّمت بالفعل بيان مدّعٍ بشأن قرار تقديم لائحة اتهام ضد أحد عشر من المتورطين في قضية تهريب البضائع إلى غزة. تفاصيل القضية لا تزال ممنوعة من النشر في هذه المرحلة. لا يوجد قرار بخصوص المشتبه به الذي يقع في مركز الاهتمام العام.

قلصت المحكمة أمر حظر النشر حول القضية الأمنية ونُشر أنه في هذه الأيام يُحقّق في قضية واسعة الأطراف لتهريب بضائع من إسرائيل إلى غزة. كشفت رئيسة قسم الجريمة لي عايش أنه تم ضبط أسلحة في سيارات بعض المشتبه بهم.