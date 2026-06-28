أكّد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) للإعلام نتائج التحقيق الأولي في تفجير دبابة، التي قُتل فيها أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، من بينهم قائد كتيبة 52، العقيد دودور بن شمحون. ووفقاً للتحقيق، فإن الدبابة التي قُتل فيها الأربعة تضررت من طائرة مُسيّرة مُفخخة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بعد تحقيق أولي في الحدث الذي سقط فيه قائد كتيبة 52 في جنوب لبنان في 19 يونيو، تبيّن أن الدبابة أُصيبت بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة. الحدث قيد التحقيق. تم إبلاغ العائلات، والجيش يشارك العائلات في حزنها وسيواصل مرافقتها".

كما هو معلوم، في الكارثة قُتل قائد كتيبة 52، المقدم دور جَدَليا بن سمحون، والمقاتلون من مقر قيادة الكتيبة - الرقيب أول نوع حَبشوش ، الرقيب أول يؤاف كلاين والرقيب أول ليئاف كبابيا .