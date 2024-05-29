بلينكن: "بدون خطة لليوم التالي في غزة، ستكون الحرب بلا نهاية"

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن "استمرار إسرائيل في رفض تقديم خطة قابلة للتطبيق لإدارة قطاع غزة بعد الحرب سيؤدي إلى حرب لا نهاية لها في القطاع".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في مولدوفا: “بدون خطة لليوم التالي، لن يكون هناك يوم لاحق”، وتابع"يتعين على إسرائيل أن تتبنى مثل هذه الخطة في أسرع وقت ممكن"، محذرا من أنه في غيابها، إما أن "تحتل إسرائيل غزة بشكل دائم وتواجه تمردا دائما أو ستبقى حماس في السلطة، وهو أمر غير مقبول، غياب الحكم الذي ستملأه أولاً الفوضى والفوضى، ثم حماس أو غيرها من الجماعات الجهادية التي ستستعيد السلطة"

وأكد بلينكن على أنه"من الضروري وضع خطة يمكن أن تساعد فعليًا في ضمان الهزيمة الدائمة لحماس - وهو هدف مشترك ويجب أن يكون هدف الجميع". وأضاف: “خطة تأخذ في الاعتبار الأمن في غزة، وتأخذ في الاعتبار الحكم في غزة، وتأخذ في الاعتبار إعادة بناء حياة سكان غزة”.

وقال وزير الخارجية إنه "بدون خطة لليوم التالي، فإن التقدم التدريجي ضد حماس - مثل الضربة التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي والتي استهدفت اثنين فقط من كبار القادة - يجب أن تكون موضع تساؤل" وتابع "بعد أن نجحت إسرائيل في تدمير قدرة حماس على تكرار أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، يجب عليها أن تسأل نفسها ما إذا كان من الممكن مقارنة المكاسب الإضافية ضد حماس - وهي مكاسب قد لا تكون مستدامة - في غياب خطة لليوم التالي، ببعض العواقب غير المقصودة"وأضاف "الأمر يتعلق بعمل عسكري في مكان يتشابك فيه الأشخاص الذين تستهدفهم بشكل وثيق مع المدنيين".

وكرر بلينكن رعب واشنطن من الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد المنصرم، وأدى إلى مقتل العشرات من اللاجئين المدنيين الفلسطينيين في رفح، وقال إن "الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل إجراء تحقيق سريع وشامل قبل إصدار حكم أكثر تعمقا" وتابع "نرى أيضًا أنه حتى الهجمات المحدودة والموجهة المصممة لمحاربة الإرهابيين الذين قتلوا مدنيين أبرياء يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة وغير مقصودة".