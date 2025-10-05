التوصل الى هذا الحل لقضية الناشطة غريتا تونبرغ بعد احتجازها في إسرائيل

الناشطة السويدية غريتا تونبرغ ستُرحّل غدًا ظهرًا من إسرائيل إلى اليونان، هكذا نشر هذا المساء (الأحد) لأول مرة المحلل القضائي في القناة العبرية أبيشاي غرینتسایغ. كما عُلم أن حكومة اليونان وافقت على استقبال تونبرغ على الطائرة التي سيصعد عليها مواطنو الدولة الذين شاركوا في الأسطول إلى غزة ويحتجزون في إسرائيل. وبالمجمل، من المتوقع أن يصعد على الطائرة 165 شخصًا، وستدفع الحكومة اليونانية تكاليف الرحلة.

صرح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية اليونانية: "قام وفد من سفارة اليونان في تل أبيب، برئاسة سفير اليونان لدى إسرائيل، اليوم الأحد، 5 أكتوبر، بزيارة مركز الاحتجاز الذي يُحتجز فيه 27 من المواطنين اليونانيين الذين شاركوا في 'أسطول التضامن العالمي'. جميعهم بصحة جيدة ويحصلون على كل المساعدات اللازمة. وزارة الخارجية وسفارة اليونان في تل أبيب على تواصل دائم مع وزارة الخارجية الإسرائيلية على جميع المستويات من أجل ضمان استكمال الإجراءات لإعادتهم إلى وطنهم بسرعة."

وأفيد أيضا"بتعليمات وزير الخارجية، جورج جيراپتريتيس، ستنطلق غداً، يوم الاثنين، 6 أكتوبر 2025، رحلة خاصة من مطار إيلات-رامون الدولي القريب لإعادة المواطنين اليونانيين إلى أثينا بأمان في نفس اليوم".

في وقت سابق اليوم نُشر أن تونبرغ، التي تحتجز في إسرائيل، قالت بالأمس لمسؤولي السفارة السويدية إنها تتعرض لمعاملة قاسية خلال احتجازها في إسرائيل. ووفقاً للادعاءات، أجبرها جنود الجيش الإسرائيلي على التصوير وهي ترفع أعلاماً.

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر زار الناشطة في السجن إنها ادعت أنها احتُجزت في زنزانة موبوءة بحشرات البق، مع قليل جدًا من الطعام والماء. وبحسب الادعاءات "نجح ممثلو السفارة في لقاء غريتا. أفادت بأنها تعاني من الجفاف. لم تحصل على كميات كافية من الماء والطعام. كما أشارت إلى أنها أصيبت بطفح جلدي تعتقد أنه ناجم عن حشرات البق، وتحدثت عن معاملة قاسية وقالت إنها جلست لفترات طويلة على أسطح صلبة".

الناشط التركي أرسين تشيليك، الذي شارك في أسطول صمود، قال أيضًا: "الإسرائيليون سحبوا غريتا [تونبرغ] الصغيرة من شعرها أمام أعيننا، وضربوها وأجبروها على تقبيل علم إسرائيل. فعلوا بها كل ما يمكن تصوره، كتحذير للآخرين".

في وزارة الخارجية علقوا: "الادعاءات حول إساءة معاملة غريتا تونبرغ والمعتقلين الآخرين من أسطول حماس-صمود هي أكاذيب فاضحة. جميع الحقوق القانونية للمعتقلين محفوظة بالكامل. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن غريتا نفسها ومعتقلين آخرين رفضوا التعجيل بترحيلهم وأصروا على تمديد إقامتهم في الاعتقال. كما أن غريتا لم تتقدم بأي شكوى للسلطات الإسرائيلية بشأن أي من هذه الادعاءات السخيفة والتي لا أساس لها - لأنها لم تحدث أبداً".