تقرير: الولايات المتحدة بعثت مسودة اتفاق وقف إطلاق نار إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

أفادت صحيفة "العربي الجديد" ، الليلة (الخميس)، أن "السفير الأميركي في لبنان نقل رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء معه، تتضمن الاقتراح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار. والاقتراح المطروح يستند إلى آلية تنفيذ القرار 1701".

‏ وفي وقت لاحق، أفادت قناة "الحدث" السعودية عن مصادر أنه "من المتوقع أن يدرس بري الاقتراح مع حزب الله". وأفيد أيضاً أن لاريجاني، كبير مستشاري خامنئي، سيزور بيروت غداً ويحمل معه رسالة مفادها أن أي هامش للتفاوض يجب أن يتم وفقاً لمبادئ القرار 1701.

كما أفيد في "الحدث" أن إسرائيل ترغب في تطبيق بنود الاتفاق بالقوة، رغم أنها تدرك أن حزب الله سيرفض ذلك. وأبلغ حزب الله رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء اللبنانيين أنه ما زال يؤيد الذهاب إلى ساحة المعركة، وأنه يؤيد القرار - على أن يطبقه الطرفان.