قطر : رئيس الوزراء يؤكد أن مكتب حماس في الدوحة سيظل مفتوحاً طالما استمرت الحرب

أكد رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أنّ مكتب حماس في الدوحة شكّل قناة اتصال فعالة، ولا مجال للتكهن بشأن مصيره.

وأعلن رئيس وزراء قطر في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، أن المكتب سيظل مفتوحاً طالما استمرت الحرب في غزة وهناك حاجة للتواصل مع الحركة.

وأضاف المسؤول، أنّ محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصلت إلى طريق مسدود، وعملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء.

وتابع المسؤول أنّ المباحثات شهدت عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي في ما يتعلق بطريقة وقف الحرب. ودعا إلى "وضع حد للفظائع في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن".

وأعلن رئيس الوزراء القطري أن قطر أجرت تقييماً لوساطتها في ما يتعلق بالحرب على غزة، لكنها ستبقى موجودة كوسيط متى كانت هناك حاجة إليها.

وأشار إلى أن "دولة قطر لم توقف التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس رغم التحديات التي مرت بها". وذكّر بأنه "بفضل وساطة قطر تم الإفراج عن 109 رهائن في قطاع غزة، ضمن الهدنة الأولى الوحيدة منذ بدء الحرب (استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي).