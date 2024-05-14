قطر : رئيس الوزراء يؤكد أن مكتب حماس في الدوحة سيظل مفتوحاً طالما استمرت الحرب

وأعلن رئيس وزراء قطر في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، أن المكتب سيظل مفتوحاً طالما استمرت الحرب في غزة وهناك حاجة للتواصل مع الحركة.

i24NEWS
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قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار (يسار)، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يرحبان بأعضاء وفد المخابرات الأمنية المصرية الذي يزور مدينة غزة، الثلاثاء، 3 أكتوبر، 2017.
قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار (يسار)، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يرحبان بأعضاء وفد المخابرات الأمنية المصرية الذي يزور مدينة غزة، الثلاثاء، 3 أكتوبر، 2017.AP Photo/ Khalil Hamra

أكد رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أنّ مكتب حماس في الدوحة شكّل قناة اتصال فعالة، ولا مجال للتكهن بشأن مصيره.

 وأعلن رئيس وزراء قطر في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، أن المكتب سيظل مفتوحاً طالما استمرت الحرب في غزة وهناك حاجة للتواصل مع الحركة.

وأضاف المسؤول، أنّ محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصلت إلى طريق مسدود، وعملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء.

 وتابع المسؤول أنّ المباحثات شهدت عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي في ما يتعلق بطريقة وقف الحرب. ودعا إلى "وضع حد للفظائع في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن".

وأعلن رئيس الوزراء القطري أن قطر أجرت تقييماً لوساطتها في ما يتعلق بالحرب على غزة، لكنها ستبقى موجودة كوسيط متى كانت هناك حاجة إليها.

وأشار إلى أن "دولة قطر لم توقف التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس رغم التحديات التي مرت بها". وذكّر بأنه "بفضل وساطة قطر تم الإفراج عن 109 رهائن في قطاع غزة، ضمن الهدنة الأولى الوحيدة منذ بدء الحرب (استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي).

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