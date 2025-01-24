إسرائيل: الائتلاف الحكومي في حالة من الاضطراب بعد عودة سموتريتش إلى الكنيست

في أعقاب الإعلان الذي أدلى به وزير المالية بتسالئيل سموتريتش، اليوم الجمعة) بأنه سيستقيل من منصبه من أجل دفع عضو الكنيست يتسحاق كرويزر عن (عوتسما يهوديت) إلى خارج الكنيست، يبدو أن الائتلاف سيضطر مرة أخرى إلى تعيين ممثل للكنيست. إلى لجنة اختيار القضاة، لأن كروزر عضو في اللجنة.

وتتمثل المخاوف داخل الائتلاف في أن الانقسام بين المرشحين قد يؤدي مرة أخرى إلى تعيين ممثل للمعارضة، وبالتالي يترك الائتلاف مع ممثلين اثنين فقط في اللجنة. كما تتذكرون، في الجولة السابقة، تم انتخاب النائبة كارين إلهرار (يش عتيد) بسبب قرار النائبة تالي غوتليب الترشح، على عكس موقف الائتلاف.

وتكمن أهمية مثل هذا الحدث في أنه إذا تم انتخاب ممثل للمعارضة مرة أخرى، فسيكون من الممكن تعيين قضاة في المحكمة العليا، دون الحاجة إلى اتفاقات مع الائتلاف. ولمنع ذلك، من المتوقع أن يطرح وزير العدل ياريف ليفين مرشحا متفقا عليه للائتلاف، من أجل منع الائتلاف من الانهيار في لجنة اختيار القضاة.

وكان وزير المالية قد أعلن في وقت سابق أنه سيستقيل من منصبه كوزير وسيعيد أداء القسم للمرة الثانية، من أجل العودة إلى العمل كعضو في الكنيست وإقصاء عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من استقالة وزراء حزب "عوتسما يهوديت" احتجاجا على المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار وصفقات الأسرى، وهي الاستقالة التي أدت إلى إقالة تسفي سوكوت من الكنيست.