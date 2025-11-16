تقرير: ترامب يرفض التوقيع على صفقة بيع طائرات F-35 للسعودية

أفادت وكالة الأنباء أسوشيتد برس اليوم (الأحد) نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب غير مستعد للتوقيع على صفقة بيع طائرات F-35 للسعودية.

أفاد المسؤولون لوكالة الأنباء أن الإدارة ظلت حذرة بشأن إمكانية المساس بـ"التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل على جيرانها، خاصة في فترة يعتمد فيها ترامب على الدعم الإسرائيلي لنجاح "خطته للسلام" في قطاع غزة. ما يتوقع أن يتصدر جدول أعمال الرئيس الأمريكي عندما يستضيف ولي العهد السعودي هو جهود التطبيع في الشرق الأوسط.

قال ثلاثة مسؤولين كبار في الإدارة، مع ذلك، إنه من غير المرجح أن توقع السعودية وتنضم إلى اتفاقيات أبراهيم في القريب العاجل، لكن هناك تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى ذلك حتى نهاية ولاية الرئيس ترامب. بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤول كبير إن أفضل نتيجة يمكن تحقيقها من اجتماع الزعيمين قد تكون أن السعوديين يعترفون بـ"خطة السلام" كنقطة انطلاق لإقامة دولة فلسطينية، ومن ثم يوافقون في نهاية المطاف على النظر علنًا في الانضمام إلى الاتفاقيات.