اتفاق عراقي تركي شامل يعيد رسم موازين الأمن والمياه في المنطقة

في خطوة وُصفت بالتحول الاستراتيجي، أعلن العراق وتركيا عن توقيع 26 مذكرة تفاهم في ختام زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد، شملت مجالات المياه والأمن والدفاع والطاقة والتجارة، في اتفاق يُعد امتداداً لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التاريخية إلى العراق العام الماضي.

لكن خلف هذا الاتفاق تقرأ مصادر سياسية عراقية المشهد بقلقٍ؛ إذ يرى مراقبون أن العراق الغارق في أزمة جفاف غير مسبوقة منذ تسعين عاماً بات أكثر ارتباطاً بدول الجوار، التي تتحكم بتدفق المياه والكهرباء وحتى بموازين الأمن الإقليمي، وسط ضغوط داخلية تطالب بحماية السيادة العراقية.

ووفقاً لوزارة الموارد المائية العراقية، يعتمد العراق على دول الجوار لتأمين نحو 70% من موارده المائية، نصفها تقريباً من تركيا. كما تراجعت واردات نهري دجلة والفرات إلى أقل من 30% من معدلاتها الطبيعية، ما أجبر الحكومة على تعليق زراعة القمح والشعير هذا الموسم.

الاتفاق الجديد، وإن حمل آمال التعاون، يعكس في الوقت ذاته هشاشة التوازنات المائية والسياسية في المنطقة.