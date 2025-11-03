اتفاق عراقي تركي شامل يعيد رسم موازين الأمن والمياه في المنطقة

الاتفاق الجديد، وإن حمل آمال التعاون، يعكس في الوقت ذاته هشاشة التوازنات المائية والسياسية في المنطقة.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
وزير الخارجية التركي حقان فيدان (يسار) يستمع لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أثناء عقدهما مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماع في وزارة الخارجية العراقية، في بغداد في 2 نوفمبر 2025.
وزير الخارجية التركي حقان فيدان (يسار) يستمع لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أثناء عقدهما مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماع في وزارة الخارجية العراقية، في بغداد في 2 نوفمبر 2025.AHMAD AL-RUBAYE / AFP

في خطوة وُصفت بالتحول الاستراتيجي، أعلن العراق وتركيا عن توقيع 26 مذكرة تفاهم في ختام زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد، شملت مجالات المياه والأمن والدفاع والطاقة والتجارة، في اتفاق يُعد امتداداً لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التاريخية إلى العراق العام الماضي.

Video poster
اتفاقيات استراتيجية بين العراق وتركيا تشمل المياه والأمن في ظل أزمات الجفاف والطاقة

لكن خلف هذا الاتفاق تقرأ مصادر سياسية عراقية المشهد بقلقٍ؛ إذ يرى مراقبون أن العراق الغارق في أزمة جفاف غير مسبوقة منذ تسعين عاماً بات أكثر ارتباطاً بدول الجوار، التي تتحكم بتدفق المياه والكهرباء وحتى بموازين الأمن الإقليمي، وسط ضغوط داخلية تطالب بحماية السيادة العراقية.

ووفقاً لوزارة الموارد المائية العراقية، يعتمد العراق على دول الجوار لتأمين نحو 70% من موارده المائية، نصفها تقريباً من تركيا. كما تراجعت واردات نهري دجلة والفرات إلى أقل من 30% من معدلاتها الطبيعية، ما أجبر الحكومة على تعليق زراعة القمح والشعير هذا الموسم.

 الاتفاق الجديد، وإن حمل آمال التعاون، يعكس في الوقت ذاته هشاشة التوازنات المائية والسياسية في المنطقة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات