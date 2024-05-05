اسرائيل: اعتقال 10 أشخاص بتهمة تزوير وصايا بقيمة ملايين الشواقل بينهم مقيم غير شرعي من غزة

وحدة الأحتيال الوطنية في لاهاف 433 بدأت تحقيقاً سرياً قبل عدة أشهر، وذلك بعد مراجعة المستشارة القانونية في وزارة القضاء، التي نقل ممثلوها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الاحتيال معلومات حول ظاهرة تزوير وصايا الأشخاص الذين توفوا بدون ورثة،ومحاولة مجرمين للسيطرة على ممتلكات وأموال المتوفين بطرق غير شرعية. هذا الصباح (الأحد)، تم اعتقال 10 مشتبه بهم، وتقدر قيمة الجرائم حتى الآن بعشرات الملايين من الشواقل.

مع الانتقال إلى التحقيق المكشوف، تم اعتقال المشتبه بهم، بينهم محاميان ومقيم غير شرعي من غزة. بعد تنفيذ البحث في عدد من المواقع، يتم حالياً جلب المشتبه بهم للتحقيق في مكاتب الوحدة، وعند انتهائه وبناءً على النتائج، سيتم عرضهم للتمديد في الاعتقال في محكمة الصلح ريشون لتسيون.

كشفت التحقيقات السرية أن المشتبه بهم قد تعقبوا المسنين بطريقة منهجية الذين توفوا قبل وقت قصير، وتلاعبوا بوصياتهم، وقدموا نفسهم كما لو أنهم هم المرشحون لكونهم الورثة القانونيين للمسنين. كل هذا تم بمساعدة المحامين ، وبالتالي عملوا ضد السلطات الحكومية من أجل السيطرة على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتوفين بطريقة الغش.