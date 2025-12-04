إسرائيل تعلن استعادة جثمان العامل التايلندي المختطف بعد أشهر من احتجازه في غزة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، استعادة جثمان المختطف التايلدند سوتديساك رينتلاك، الذي قُتل في 7 أكتوبر، فيما لا يزال جثمان مختطف واحد محتجزًا في غزة وهو الرقيب أول رن غويلي.

وبحسب البيان، فإن رينتلاك، الذي يعمل في الزراعة في بلدات غلاف غزة منذ عام 2017، قُتل أثناء زيارته أحد أصدقائه قرب بساتين كيبوتس بئيري. وقد اختطفت "الجهاد الإسلامي" جثمانه إلى داخل قطاع غزة، وأكدت وفاته لاحقًا في 16 مايو\أيار بناءً على معلومات استخبارية إسرائيلية.

رينتلاك، البالغ من العمر 43 عامًا، وُلد في بلدة راتناوي في شمال تايلند، وعُرف بعلاقته القوية مع شقيقه وبتفانيه في العمل. وقد وصل إلى إسرائيل ضمن برنامج العمالة الأجنبية وعمل في مزارع غلاف غزة، حيث كان محبوبًا بين زملائه. ويترك خلفه شقيقه ثافون ووالديه ثونغما وأون.

منسق شؤون الأسرى والمفقودين في إسرائيل، غال هيرش، أبلغ عائلته بأن ترتيبات نقل الجثمان لدفنه ستتم بالتنسيق مع السفارة التايلاندية في تل أبيب، معبّرًا عن تعازي الحكومة الإسرائيلية لأسرته وللشعب التايلندي.

وفي بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة، نقلت عائلة رينتلاك وسفير تايلند في إسرائيل، بونيريت ويتشيانفان، شكرهم العميق للحكومة الإسرائيلية على جهودها لإعادة الجثمان وعلى الدعم المستمر للعائلة منذ اندلاع الحرب.

يُذكر أن 35 مختطفا غير إسرائيلي كانوا قد اختُطفوا في 7 أكتوبر، بينهم 31 تايلنديًا يعملون في الزراعة، عاد 28 منهم أحياء، فيما قُتل ثلاثة. كما اختُطف عامل فلبيني عاد حيًا، وطالب من تنزانيا قُتل خلال الهجوم، إضافة إلى سائح مكسيكي وطالب نيبالي قُتلا أثناء وجودهما في جنوب إسرائيل.