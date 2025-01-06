حفيدة مدير مدرسة دينية يهودية تكشف فضيحته جنسية

اتُهم مدير "كوليل"، أي مدرسة دينية يهودية للمتزوجين، وهو من سكان القدس، يُدعى شموئيل بتسلئيل، باغتصاب حفيدته القاصر، والقيام بأعمال غير لائقة معها، عندما كان عمرها أقل من (12 عاما).

وجاء الكشف عن اسمه، بناء على طلب الحفيدة من المحكمة لإبراز هويته. وتشير لائحة الاتهام، إلى أن الاعتداءات الجنسية، حدثت في عدد كبير من المناسبات، على مدى عام ونصف.

وروت حفيدة "ت" للصحافيين، ما دفعها إلى طلب الكشف عن هوية الجد، البالغ من العمر (75 عاماً)، فقالت: "شكله في الواقع يوحي بأنه شخص لطيف وودود ويحب التواصل. والأكثر من ذلك، أن لديه ساعتان في الأسبوع، يُسمح له فيها بمغادرة منزله لمدة ساعتين، لذلك، فهو لا يخضع للرقابة حقًا، وبالتالي، هناك خطر كبير في أن يؤذي أكثر". وسمحت المحكمة لبتسلئيل، بالذهاب إلى الكنيس. لكنها رفضت طلبه، بالسماح له بلقاء أحفاده.

ويقصد بالـ "كوليل"، معهدًا للدراسة المتقدمة للتلمود والأدب الحاخامي. والمشترك بين "الكوليل" والمدرسة الدينية العادية، هو إقامة المحاضرات والجلسات التعليمية. ولكنه على عكسها، فإنه يتكون فقط من الرجال المتزوجين، فيما المدرسة هي للعُزّاب. ويصرف الكوليل رواتب شهرية لطلابه بانتظام.