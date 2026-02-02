على خلفية الاتصالات مع إيران: الخطوط الحمراء التي ستعرضها إسرائيل على ويتكوف

على خلفية الجهود التي تبذلها واشنطن لبدء محادثات مع إيران، من المتوقع أن يصل المبعوث ستيف ويتكوف غدًا (الثلاثاء) إلى إسرائيل لإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين الكبار. نوضح أن التطورات الأخيرة لم تأتِ مفاجِئة، فقد أبلغنا في نهاية الأسبوع بالفعل أن إسرائيل تقدر أن الهجوم الأمريكي على إيران لم يعد أمرًا محسومًا.

من المتوقع أن يستمع ويتكوڤ بشكل مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، من رئيس الأركان زامير، ومن رئيس الموساد برنياع إلى الخطوط الحمراء لإسرائيل. في القدس، القلق الرئيسي هو من اتفاق لا يعالج برنامج الصواريخ الإيراني وأذرع الإرهاب التابعة له في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

من الجدير بالذكر الشروط التي وضعها الأمريكيون أنفسهم في الأسابيع الأخيرة: صفر تخصيب لليورانيوم، قيود على برنامج الصواريخ ووقف دعم أذرع ايران. وعلى الرغم من كل ذلك، يقدّر مسؤولون إسرائيليون أن فرص نجاح المحادثات قريبة من الصفر.

بالمقابل، من المتوقع أن يغادر وزير الخارجية جدعون ساعر الليلة أيضًا إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

في وقت سابق، أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS أن المحادثات بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني من المرجح أن تُعقد يوم الجمعة في إسطنبول بتركيا. مصدر إيراني تحدث لوكالة رويترز أكد التفاصيل. ووفقًا لتقرير في صحيفة "فايننشال تايمز"، ستتناول المحادثات في تركيا قضية البرنامج النووي فقط، وليس بقية المواضيع مثل قضية الصواريخ الباليستية.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مصدر مطلع في الحكومة الإيرانية قوله: "رئيس إيران هو من أمر ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة". وفي أعقاب هذه التقارير، قال وزير الخارجية عراقجي: "سنرى قريباً نتيجة صمود ومقاومة الشعب الإيراني في الساحة الدبلوماسية - إيران مصممة على الاستمرار في الدبلوماسية - ولكن من دون إملاءات أو شروط".