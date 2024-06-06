الشاباك يحذر: خطوات إسرائيلية قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية

تحذيرات أمنية: "انهيار السلطة سيخلق فوضى ويقوض الاستقرار القائم"

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رئيسالسلطة الفلسطينية محمود عباس يتحدث خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2023 في مدينة نيويورك.
رئيسالسلطة الفلسطينية محمود عباس يتحدث خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2023 في مدينة نيويورك.KENA BETANCUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

أرسل الشاباك الإسرائيلي تحذيرًا إلى القيادة السياسية ومؤسسة الدفاع، مشيرًا إلى أن عددًا من الخطوات التي اتخذت في السنوات الأخيرة تجاه السلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى انهيارها الاقتصادي.

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ووفقًا للتحذير، فإن وقف تحويل الإيرادات الضريبية إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى، سيضع السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس المالي. وقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على سداد ديونها، مما يقلل بشكل كبير من رواتب موظفيها والخدمات المقدمة لمواطنيها.

وحذر مسؤول أمني كبير من أن "من وجهة نظر أمنية، فإن انهيار السلطة يمكن أن يخلق فوضى على الأرض، ويقوض الاستقرار القائم حاليًا، سواء أمنيًا أو على مستوى النظام المدني. والوضع الأسوأ الذي يمكن الوصول إليه هو أن تتوقف المستشفيات عن العمل، وسيتعين على المرضى دخول المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج".

في الأشهر الأخيرة، تعرضت السلطة الفلسطينية لضربة قوية لإيراداتها بسبب انخفاض حجم عائدات الضرائب. ومنذ الشهر الماضي، قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتأخير تحويل تلك الأموال، مما زاد من الضغط المالي على السلطة الفلسطينية.

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