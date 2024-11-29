سوريا: جماعة النصرة تدخل حلب وتعلن حظر تجول في كامل المدينة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، أن "الطيران الروسي والسوري نفذ 23 غارة على إدلب وريفها" وتابع"تعزيزات من ألوية موالية لإيران تتجه من دير الزور لحلب"، مشيرا الى أن "القوات السورية انسحبت من أحياء عدة في حلب من دون قتال"

وأضاف أن "النصرة والفصائل المسلحة تقدمت بعمق 8 كلم داخل حلب مشيرا الى أن الفصائل المسلحة في سوريا تمكنت من دخول أطراف حيي الحمدانية وحلب الجديدة بمدينة حلب، وذلك بعد تنفيذ هجوم انتحاري مزدوج بسيارتين مفخختين"

وبحسب المرصد السوري، فقد ارتفع عدد قتلى الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من يومين إلى 277 من بينهم أكثر من 156 من الفصائل المسلحة وبحسب المعلومات نحو 93 قتيلا من الجيش السوري.

وأظهرت مقاطع متداولة إطلاق الفصائل المسلحة صواريخ من منطقة خان العسل في غرب حلب تجاه مدينة حلب .. فيما تستمر الاشتباكات بمحيطها.

وفي السياق قال الجيش السوري إنه "ألحق خسائر فادحة بالمسلحين في حلب وإدلب"، وأضاف أنه "مستمر في تعزيز القوات بجميع نقاط الاشتباك، وأنه نجح في استعادة السيطرة على بعض النقاط بريفي حلب وإدلب". وأضاف"الفصائل المسلحة استخدمت أسلحة ثقيلة ومتوسطة ومسيرات في الهجوم على حلب وإدلب"

كما أكد أن قواته كبدت هذه الجماعات المسلحة خسائر كبيرة، ودمرت عشرات الآليات والطائرات المسيرة خلال التصدي للهجمات على حلب وإدلب .