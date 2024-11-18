"التخويف لن يفيد": ايران تستعد لعودة ترامب

قال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم (الاثنين)، إن "الإكراه والترهيب سيثبتان أنهما تكتيكان غير فعالين في الصراع الطويل بين إيران والغرب، فيما يتعلق بالبرنامج النووي.".

وقال تخت روانجي في مكتبه بوزارة الخارجية في طهران: "فيما يتعلق بالمفاوضات، يجب أن نراقب السياسة الأمريكية ونقرر كيفية الرد وفقًا لذلك". وأضاف: "السؤال الرئيسي الآن هو كيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع إيران، الملف النووي والأمن الإقليمي والشرق الأوسط. من السابق لأوانه التكهن بنتائج محددة."

وأضاف: "نحن بالفعل نؤيد المفاوضات، كما أثبتنا بالفعل. لكن من الذي خرب المفاوضات من قبل؟ إدارة ترامب هي التي لم تكن راغبة في التفاوض".

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وفي الوقت نفسه، حذر الدبلوماسي المخضرم والمفاوض النووي السابق من أنه إذا اتخذ ترامب نهجا صارما مرة أخرى، فإن "أقصى قدر من الضغط - سيقابل بأقصى قدر من المقاومة".وأضاف: "سنواصل العمل حول العقوبات وتنويع شركائنا التجاريين وتعزيز العلاقات الإقليمية للحفاظ على السلام".

وقال أشخاص مطلعون على عقلية ترامب لصحيفة فايننشيال تايمز إن إدارته ستحاول جر ايران الى "الإفلاس" لإجبار الجمهورية الإسلامية على الدخول في محادثات.

وأثارت الأزمة الإقليمية مخاوف في طهران من أن يحاول ترامب مرة أخرى إعادة ضبط صادرات النفط الإيرانية، التي زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مبيعاتها النفطية، وخاصة إلى الصين.

وطلب تخت روانجي إلى التقليل من احتمال فرض عقوبات أكثر صرامة على النفط في ظل رئاسة ترامب الثانية.

وقال: "على الرغم من أن التطورات قد تحدث، إلا أنها لن تؤدي إلى تغييرات كبيرة"، مضيفا: "إذا قررت إدارة ترامب الاستمرار في سياسة الضغط الأقصى على سوق النفط مرة أخرى، فإنها ستفشل بالتأكيد. وفي عالم اليوم،لا يمكن للدولة أن تملي شروطها على المجتمع الدولي بأكمله". وأضاف: "في الوقت الحالي، نأمل ألا يكرر نفس الخطأ، لأن النتيجة لن تكون مختلفة".

وقال تخت روانجي أيضًا إن "إدارة ترامب زعمت أنها ستجلب إيران إلى طاولة المفاوضات خلال فترة ولايتها الأولى، لكنها فشلت في القيام بذلك. والأمر متروك لهم، إذا اختاروا اتباع نفس النهج لمدة أربع سنوات أخرى والفشل مرة أخرى - ولكن هذا شيء ليس من المنطقي القيام به."

وفيما يتعلق بالتقرير الذي أفاد بأن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني التقى بإيلون ماسك، قال نائب وزير الخارجية: "لم يحدث مثل هذا اللقاء...لو تم عقد مثل هذا اللقاء لكنا نتحلى بالشفافية الشديدة بشأنه"، مضيفا أن السفراء الإيرانيين عادة ما يجتمعون مع شخصيات غير رسمية مثل الأكاديميين على سبيل المثال.

Office of the iranias Supreme Leader via AP,File

وفيما يتعلق باغتيال قاسم سليماني، قال إن "نظامنا القضائي بدأ الإجراءات القانونية وسيستمر على هذا النحو انطلاقا من مبادئنا". وفيما يتعلق بإيران، قال إنها "لا تبحث عن الحرب أو المواجهات أو التوتر، رغم أنها مستعدة لمواجهة أي حرب تفرض".

وأضاف تخت روانجي أن طهران ستواصل دعم حلفائها: "نحن مستمرون في دعم حركة المقاومة. هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية ولن تتغير".