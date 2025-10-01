الجيش الإسرائيلي يضبط مستودع كبير من الصواريخ في منطقة رام الله

نشر أول: ضبط مستودع كبير من الوسائل القتالية يحتوي على 15 صاروخًا في منطقة رام الله أثناء الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) في عملية خاصة قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

في أعقاب تحقيق الشاباك مع الخلية المتورطة في تصنيع الصواريخ، والتي تم اعتقالها الأسبوع الماضي في منطقة رام الله، وخلال عملية استباقية في قرية بيتونيا في منطقة رام الله عثر مقاتلو حرس الحدود ، والجيش الإسرائيلي، والشاباك على 15 صاروخًا في مراحل التصنيع، و18 عبوة ناسفة، وأسلحة، ومواد متفجرة، ووسائل قتالية إضافية كان قد أعدتها وجمعتها الخلية. تم تدمير وسائل القتال والصواريخ في المكان على يد خبراء المتفجرات من حرس الحدود في الضفة الغربية، وتم أخذ بعضها لمواصلة التحقيق.

كما ذكر، الحديث يدور عن نفس الخلية التي تم القبض عليها الأسبوع الماضي في منطقة رام الله، وهي أيضًا التي نجحت في إطلاق صاروخ من كفر نعمة. كما ذكر، الأسبوع الماضي تم العثور على صاروخ في طولكرم. خلافًا لادعاء جهات الأمن، الصاروخ كان يحتوي بالفعل على محرك، ما قد يشير إلى محاولة لجعله صالحًا للإطلاق واستخدامه لأغراض مختلفة.