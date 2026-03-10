تراجع صواريخ إيران 86٪: هل هذا تكتيك أم انهيار القدرات العسكرية؟

مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى مرحلة أكثر تعقيداً، برز تطور لافت في مسار العمليات العسكرية يتمثل في التراجع الحاد في وتيرة إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية. هذا التراجع يثير تساؤلات داخل الأوساط العسكرية حول ما إذا كان نتيجة مباشرة للضربات الجوية المكثفة التي استهدفت البنية الصاروخية الإيرانية، أم أنه جزء من استراتيجية إيرانية تهدف إلى إدارة المخزون العسكري استعداداً لحرب طويلة.

ووفق ما أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كاين خلال إحاطة في البنتاغون، فإن إطلاق الصواريخ الإيرانية انخفض بنسبة 86% مقارنة باليوم الأول من القتال، كما تراجعت هجمات الطائرات المسيّرة الهجومية بنسبة 73%. وأوضح أن هذا التراجع سمح للقوات الأميركية بتوسيع تفوقها العملياتي، بما في ذلك تحقيق تفوق جوي موضعي على طول الساحل الجنوبي لإيران، إضافة إلى توجيه ضربات دقيقة لمنصات إطلاق الصواريخ.

وتعزز هذه المعطيات تقديرات غربية تشير إلى أن الحملة الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل نجحت في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للصواريخ الباليستية الإيرانية، عبر استهداف منصات الإطلاق ومخازن الأسلحة ومنشآت الوقود المستخدمة لتشغيل الصواريخ، وهو ما أدى إلى تقليص القدرة على إطلاق هجمات مكثفة.

لكن في المقابل، يرى محللون عسكريون أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة انهيار القدرة الصاروخية الإيرانية. فإيران، التي بنت عقيدتها العسكرية على الصواريخ الباليستية لتعويض ضعف سلاحها الجوي مقارنة بالولايات المتحدة وإسرائيل، قد تكون انتقلت إلى مرحلة مختلفة من إدارة المعركة.

وفي هذا السياق، أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي أن طهران ستعتمد في المرحلة المقبلة على صواريخ ذات رؤوس حربية ثقيلة لا يقل وزنها عن طن واحد، في خطوة تهدف إلى زيادة التأثير التدميري لكل ضربة صاروخية بدلاً من الاعتماد على الكثافة العددية للهجمات.

ويشير خبراء عسكريون إلى أن هذا التحول قد يعكس محاولة لتعويض انخفاض وتيرة الإطلاق بزيادة قوة التدمير، خاصة إذا كانت منصات الإطلاق أو البنية اللوجستية قد تعرضت بالفعل لضربات مؤثرة. فالتصعيد في استخدام الصواريخ الباليستية لا يرتبط فقط بعدد الصواريخ، بل أيضاً بوزن الرأس المتفجر وطبيعة التفجير، سواء كان تقليدياً أو متشظياً أو عنقودياً.

كما تشير تقديرات أمنية إلى أن إيران ربما تتبع سياسة "تقنين استخدام الصواريخ"، أي إدارة مخزونها بطريقة تسمح بإطالة أمد المواجهة. وتشير بعض التقديرات إلى أن طهران أطلقت منذ بداية الحرب مئات الصواريخ، بينما يُعتقد أن ترسانتها الأصلية كانت تضم آلاف الصواريخ الباليستية.

إلى جانب ذلك، لعبت الضربات الجوية الأميركية-الإسرائيلية دوراً في تقليص القدرة العملياتية لمنصات الإطلاق. فاستهداف هذه المنصات يجعل عملية إطلاق الصواريخ أكثر صعوبة وتعقيداً، ويجبر القوات الإيرانية على تغيير مواقعها باستمرار، ما يبطئ وتيرة العمليات.

وفي ظل هذه المعطيات، بدأت إيران تعتمد بدرجة أكبر على الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، خصوصاً طائرات "شاهد" الانتحارية التي يمكن إطلاقها من مواقع متعددة ويصعب اكتشافها مقارنة بالصواريخ الباليستية. وتشير بيانات عسكرية إلى أن طهران أطلقت منذ بداية الصراع مئات الصواريخ وأكثر من ألف طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل ومواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة.

ويرى محللون أن استخدام المسيّرات يهدف إلى إرباك منظومات الدفاع الجوي واستنزاف الصواريخ الاعتراضية، خاصة أن تكلفة إسقاط هذه الطائرات غالباً ما تكون أعلى بكثير من تكلفة تصنيعها.

ويعكس التراجع في إطلاق الصواريخ الإيرانية معادلة عسكرية معقدة: فمن جهة تشير الأرقام إلى نجاح جزئي للضربات الأميركية-الإسرائيلية في إضعاف البنية الصاروخية الإيرانية، ومن جهة أخرى قد يكون هذا التراجع جزءاً من استراتيجية إيرانية لإدارة الموارد العسكرية والانتقال إلى مرحلة تعتمد على صواريخ أثقل ومسيّرات أرخص.

ومع استمرار المواجهة، يبقى السؤال المركزي الذي يشغل صناع القرار العسكري: هل يشير تراجع إطلاق الصواريخ إلى تآكل حقيقي في القدرات الإيرانية، أم أنه مجرد تكتيك مؤقت في حرب استنزاف قد تطول؟