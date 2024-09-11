الطيبي يقدم التماسا للمحكمة العليا ضد بن غفير ويطالب بلقاء مروان البرغوثي

وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير اليوم، إلى الجلسة التي عقدت اليوم (الأربعاء) في المحكمة العليا في القدس، في التماس قدمه ضده عضو الكنيست أحمد الطيبي، عقب قراره عدم السماح للطيبي بلقاء السجين الأمني والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي في السجن.

Spokesperson for the Minister of National Security

وقدم عضو الكنيست أحمد الطيبي وجمعية "عدالة" التماسا إلى المحكمة العليا للقاء السجناء الأمنيين مروان البرغوثي ووليد دقة (الالتماس قدم قبل وفاته). وجاء في الالتماس أن النائبة ليمور سون هارميلخ قامت بما لا يقل عن عشر زيارات للسجناء الأمنيين اليهود، في حين لم يتلقوا أي رد على طلباتهم.

وعقب الوزير بن غفير "من المحزن أنه في اليوم الذي ندفن فيه الجنود، علينا أن نتعامل مع التماس من أحد أعضاء الكنيست في دولة إسرائيل، الذي يتقاضى أموالا من رواتبنا، ويريد أن يلتقي ويتحدث مع -شريكه مروان البرغوثي، القاتل الملطخة يديه بدماء اليهود، هذا عار، عار”.

وأضاف بن غفير: "أقول بطريقة ببساطة: أنا المستوى السياسي، قررت أنهم لا يستطيعون الاجتماع، وأنا أقف وراء هذا القرار". وأفادت بيان الوزير بن غفير أن موقف الأجهزة المهنية في سلطة السجون يؤيد أيضا قراره لأسباب أمنية.