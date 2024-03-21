وزير الخارجية الأميركي: "دخول رفح سيتسبب بكارثة إنسانية كبرى وهناك طرق أخرى لتحقيق الأمن"

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الخميس، إن"الممر البحري هو تكملة وليس بديلاً عن الممر البري الذي يبقى السبيل الأفضل لإيصال المعونة" وتابع" دخول رفح سيتسبب بكارثة إنسانية كبرى وهناك طرق أخرى لتحقيق الأمن"وأضاف"كنا واضحين بأن عملية إسرائيلية شاملة في رفح ستكون خطأ ولا يمكننا دعمها"

واشار بلينكن إلى أن "هناك حاجة لزيادة المساعدات التي يتم إدخالها لقطاع غزة وما يدخل ليس كافيًا بعد"واضاف"يمكن التعامل مع حماس دون الحاجة لعملية شاملة في رفح"

وقال بلينكن إنه "ما تزال هناك بعض التحديات على طريق التوصل لاتفاق بشأن الهدنة والإفراج عن الرهائن"وتابع"من الضروري العمل على تحقيق "حل الدولتين" لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد بلينكن على أن" رأينا خطوات جادة من السلطة الفلسطينية في مجال الإصلاح"وتابع"إن واصلت السلطة الفلسطينية العمل على الإصلاحات فإن دول المنطقة ستدعمها"