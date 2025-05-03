والد أحمد الشرع يهدد إسرائيل:" سنقاتلكم بأظافرنا...ونعرف متى نضع لكم حدا أيها المعتدون"

أفادت مصادر سورية أنه خلال الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت) نقل الجيش الإسرائيلي مساعدات غذائية الى الفصائل الدرزية في سوريا، في حين تحددثت مصادر إعلامية سورية أن إسرائيل هاجمت ثلاثة أهداف في منطقة حماة. في حين هدد والد الرئيس السوري المؤقت حسين الشرع إسرائيل وقال "نعرف متى نضع لكم حدا أيها المعتدون"

مساعدات إسرائيلية لدروز سوريا:

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وأعلن الجيش الإسرائيلي خلال الليل أنه هاجم موقعا عسكريا ومضادات جوية وبنية تحتية لصواريخ أرض جو مضادة للطائرات. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عربية أن موجة من الهجمات استهدفت عدداً من المدن في وسط وجنوب سوريا. ولم يتم الإعلان عن أهداف الهجوم، وأفادت التقارير بإصابة عدد من الأشخاص في بعض الأهداف التي تعرضت للقصف. وأفادت تقارير أخرى بسماع دوي انفجار تفوق سرعته سرعة الصوت فوق القصر الرئاسي في العاصمة دمشق.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن نقل خمسة دروز سوريين من مناطق القتال في سوريا لتلقي العلاج الطبي في إسرائيل، حيث نقلوا الى مستشفى زيو في صفد. وبذلك بلغ عدد المصابين الدروز الذين نقلوا الى إسرائيل 17 مصابا.

وأعلن مستشفى "زيو" أن "أعمار الجرحى السوريين تتراوح ما بين 19 حتى 43، قسم منهم يعاني جراء إصابات قبل أيام، منها إصابات في الظهر وشظايا في الأطراف ومناطق أخرى من الجسم. ويخضع المصابون حاليًا لفحوصات طبية وتصوير بالأشعة".

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته تنتشر في جنوب سوريا وجاهزة لمنع دخول قوات معادية الى المنطقة و"القرى الدرزية" وإن الجيش "يواصل رصد التطورات بجاهزية للدفاع ولسيناريوهات مختلفة".

وعلى صعيد متصل، في أعقاب إدانة الرئاسة السورية الهجوم الإسرائيلية بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق ووصفته "تصعيد خطير"، صدر عدد من الإدانات، بينها هجوم شديد لافت من جانب والد الرئيس السوري حسين الشرع الذي نشر إدانة عبر موقعه في فيسبوك وكتب فيه مهددا:" "تُهدد دولة العدو الصهيوني سوريا وتهاجمها. وكان آخر هجوم على القصر. ذريعتها حماية الدروز السوريين، وكأنها تهتم أكثر بالدولة والشعب السوري. هذا اعتقادًا منها بأن الدولة السورية الجديدة ستلتزم الصمت، كما فعلت في الماضي".

قال: "إسرائيل تضطهد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية منذ عامين. تهدم وتقتلع، وكل جهات المنطقة تراقب. لكننا لن نصمت بشأن القضية السورية. ليس لدينا صواريخ مضادة للطائرات، ولا طائرات، ولا مدفعية بعيدة المدى - لكن لدينا شعبًا قويًا مُدرّبًا على القتال ويعيش في ظروف صعبة منذ 14 عامًا. نحن لا نحتاج إلى كل هذه الأسلحة. سلاحنا هو الشعب. سنقاتلهم بأظافرنا وسنستدعي حتى الذين طردوا من بلادنا للقتال معنا. سنرد في الوقت والزمان المناسب ولكن المناسب لنا سيأتيكم من حيث لا تعلمون. إسرائيل تتدخل في النسيج الوطني السوري. ونعرف متى نضع لكم حدا ايها المعتدون ".

ويشار إلى أن الشرع لديه جذور من الجولان السوري، لكنه ولد في السعودية وترعرع هناك حتى جيل 7 سنوات- وانتقل بعدها مع عائلته الى دمشق.