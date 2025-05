والد أحمد الشرع يهدد إسرائيل:" سنقاتلكم بأظافرنا...ونعرف متى نضع لكم حدا أيها المعتدون"

أفادت مصادر سورية أنه خلال الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت) نقل الجيش الإسرائيلي مساعدات غذائية الى الفصائل الدرزية في سوريا، في حين تحددثت مصادر إعلامية سورية أن إسرائيل هاجمت ثلاثة أهداف في منطقة حماة. في حين هدد والد الرئيس السوري المؤقت حسين الشرع إسرائيل وقال "نعرف متى نضع لكم حدا أيها المعتدون"

مساعدات إسرائيلية لدروز سوريا:

https://x.com/i/web/status/1918434330021417212