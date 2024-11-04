إسرائيل تعلن إلغاء اتفاقها مع اونروا

أمر وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس المدير العام لوزارة الخارجية يعقوب بليشتاين الاثنين بإبلاغ الأمم المتحدة عن إلغاء الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة غوث اللاجئين "اونروا" من عام 1967، وشكل هذا الاتفاق القاعدة القانونية للعلاقات بين دولة إسرائيل والمنظمة الأممية.

وذكر بيان وزارة الخارجية صباح اليوم أن إسرائيل بعثت الى الأمم المتحدة مواد كثيرة عن تغلغل المنظمات المسلحة داخل منظمة المساعدات، مثل قائمة باسم 100 ناشط من الذراع العسكرية لحماس يعملون بالمنظمة، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بالموضوع. وذكر أيضا أن اونروا م تبلغ ولا مرة خلال الحرب عن "الاستخدام المحظور لمنشآتها من قبل المنظمات المسلحة، بصورة تتناقض مع التزامها بالحيادية".

وأضاف البيان أن اونروا لم تتخذ أدنى الخطوات المطلوبة منها وفقا لتقرير الأمم المتحدة نفسها، تقرير كولونا."لم يتم إقالة العاملين المرتبطين بحماس والجهاد الإسلامي، ولم يتم إجراء أي خطوات بخصوص حيادية منشآتها" كما ان المنظمة وفقا للبيان لم تغير الكتب الدراسية والمناهج التعليمية في مناهجها والتي تعتبرها إسرائيل "تحريضية". رغم التزام اونروا للدول المانحة وإسرائيل إزالة هذه المواد بصورة فورية.

ويشار إلى أنه قبل أسبوع مررت الكنيست قانونا يحظر نشاط اونروا في الأراضي الإسرائيلية، على الرغم المعارضة الواضحة للإدارة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية. أيضا توصية مستشارين قضائيين عدم القيام بذلك رغم التأثيرات القضائية للخطوة.

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