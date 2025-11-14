دراسة: 85 في المئة من الإسرائيليين لا يؤيدون منح نتنياهو عفواً

أظهرت دراسة أجرتها شركة "سكوبر"، وهي شركة ترصد وتحلل مشاعر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون الخاص مع موقع i24NEWS، أن النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكانية العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شمل حوالي 21 ألف إشارة ووصل إلى حوالي 340 ألف تفاعل. ويُظهر التوزيع أغلبية واضحة تعارض العفو، إلى جانب مجموعتين أصغر: مؤيدون ومعارضون لسبب معاكس - حيث يجب أن تنتهي العملية بالتبرئة وحتى بمحاكمة المسؤولين في مكتب المدعي العام.

على خلفية الرسالة التي تلقاها الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تدعوه إلى النظر في منح نتنياهو عفواً، انتشرت هذه القضية على الإنترنت، وكما ذُكر، حظيت باهتمام واسع النطاق. أيد 15% منح رئيس الوزراء عفواً.

كتب وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، على حسابه على منصة "إكس" "لقد تحولت لوائح الاتهام الملفقة والدنيئة ضد رئيس الوزراء نتنياهو منذ زمن إلى لائحة اتهام ضد الادعاء، الذي تُكشف افتراءاته وجرائمه في المحكمة يومياً".وأضاف بن غفير، مخاطباً هرتسوغ: "العفو في هذه القضية هو الإجراء الصحيح والعاجل. أيها الرئيس هرتسوغ، استمع إلى الرئيس ترامب!".

فيما قدّم بادا، مستشار رئيس الوزراء، نصاً لردود "اليسار والإعلام" على صحيفة "لو ريو"، وعلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وعلى تصريحات الرئيس ترامب - والتي وصف فيها طبيعة الردود بأنها سخيفة، وأكد أنها ليست سوى تحيز لجانب معين من الخريطة السياسية التي ينتمي إليها المتحدث، دون أي صلة ضرورية بالمحتوى.

وذلك للسبب المعاكس تمامًا: الاعتقاد، كما ذُكر، بأن الإجراء يجب أن ينتهي بتبرئة، بل وحتى بإدانة عناصر من الادعاء. والحجة الرئيسية هي أن العفو يُفرغ الصراع القانوني من معناه، وبالتالي يجب استكمال الإجراء حتى التبرئة الكاملة، بل وحتى اتخاذ إجراءات مضادة.

كتب الدكتور يعقوب بن شيمش، الخبير في القانون العام، على حسابه على موقع X أن "محاكمة نتنياهو يجب أن تنتهي بتبرئة، واعتذار، وتعويض مالي".

أما الـ 65 في المئة الباقون، فهم يعارضون العفو. وتستند المعارضة إلى تصورات تتعلق بالمسؤولية الشخصية، ونزاهة الحكومة، وضرورة استمرار العملية القانونية دون اختصارات.

ومن جهته كتب الوزير السابق حاييم رامون على حسابه على منصة"إكس" أن "طلب ترامب العفو عن نتنياهو غير مناسب ولا يخدم نتنياهو. في إسرائيل، من يريد العفو عليه أن يطلبه بنفسه. هناك إجراء، ولا يمكن تجاوزه، حتى لو كان أقوى رجل في العالم، كما كتب رامون".

وكتب المحامي والناشط شاهار بن مئير بحدة على حسابه على منصة"إكس" "ليس عبثًا أن يضغط المجرم على ترامب لطلب العفو عنه، فالاستجواب المضاد يُدفنه ويُغرق أكاذيبه بما يشبه المحاكمة".