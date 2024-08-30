غالانت يهاجم نتنياهو: "يمكنه أن يقرر كل شيء - حتى قتل الرهائن"

خلال النقاش في المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي- الكابينيت، ليلة الخميس والجمعة، للمصادقة على الخرائط، صادق على بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، كجزء من صفقة إطلاق سراح رهائن محتملة، وقال وزير الأمن يوآف غالانت إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض خرائط محور فيلادلفيا على الجيش"، وردا على ذلك، غضب نتنياهو وطرق على الطاولة وطلب إحضار الخرائط إلى الوزراء من أجل التصويت واتخاذ القرار بشكل ديمقراطي، وفق ما نقلت القناة الإسرائيلية (12).

وجاءت هذه الخطوة بعد أن حاول غالانت، بحسب مقربون من رئيس الوزراء، تصوير نتنياهو كشخص يتخذ القرارات بطريقة دكتاتورية.

وخلال المناقشة، قال يوآف غالانت: "بإمكان رئيس الوزراء أن يتخذ جميع القرارات، ويمكنه أيضًا أن يقرر قتل جميع الرهائن". وردا على ذلك، قرع نتنياهو على الطاولة وقال غاضبا: "لقد سئمت من الإحاطات المتواصلة، وأنا الآن أطرحه للتصويت".

يُذكر أن المجلس السياسي الأمني ​​قرر الليلة بأغلبية ثمانية مؤيدين، مقابل معارضة واحدة ( يوآف غالانت) وامتناع واحد عن التصويت ( إيتمار بن غفير)، المصادقة على الخرائط التي تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتملة. وبحسب مصادر كانت حاضرة في الجلسة، فقد قرر مجلس الوزراء في هذه الخطوة أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في محور فيلادلفيا.

وقال وزراء الحكومة في المناقشة إن هذا القرار يقرب من إمكانية التوصل إلى اتفاق، لأنه يوضح لحماس أنه سيتعين عليها تقديم تنازلات بشأن قضية فيلادلفيا، تماما كما تنازلت عن مطلبها بإنهاء الحرب.

وأوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن "كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر حدثت نتيجة لأن محور فيلادلفيا لم يكن في أيدي إسرائيل. ومن خلال المحور تم نقل كمية هائلة من الأسلحة التي استخدمتها المنظمات المسلحة في غزة." كما قال نتنياهو إن هذا الواقع لن يعود مرة أخرى، وأن إسرائيل مصممة هذه المرة على إبقاء هذه الحدود بين يديها.

وقيل في الكابنيت أيضًا إنه من خلال الفحص الأولي الذي أجراه الخبراء، قُتل معظم الرهائن في النصف الأول من العام - مباشرة بعد هجوم حماس - وليس في الأشهر القليلة الماضية.