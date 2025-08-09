عيناف تسنغاوكر لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا قُتل المختطفون الأحياء، فسنلاحقكم في الحملات الانتخابية، وفي أي مكان وزمان"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع نطاق الحرب والسيطرة الكاملة على غزة، نظمت عائلات المختطفين مسيرة في ساحة المختطفين بتل أبيب، مساء اليوم السبت، احتجاجًا على القرار الذي قد يعرض أحباءهم للخطر. وخاطبت عيناف تسنغاوكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قائلة "إذا احتللتم أجزاءً من القطاع وقُتل المختطفون الأحياء، فسنلاحقكم. في الساحات، وفي الحملات الانتخابية، وفي أي مكان وزمان".

وقالت عيناف تسنغاوكر: "هذه ليست حكومة سياسية أمنية، بل حكومة موت. قرر نتنياهو قتل المختطفين وحكم علينا بحرب أبدية. يجب على دولة إسرائيل وقف عملية قتل المختطفين، فلا يمكن للحياة أن تستمر كالمعتاد عندما يقول رئيس الأركان إن الجنود يُوقعون في فخ الموت".

ومن جهته قال يوتام، شقيق المخطوف نمرود كوهين: "أصدرت حكومة الموت حكم الإعدام على أخي البطل نمرود كوهين، الجندي الذي اختُطف دفاعًا عن الوطن. بدلًا من الحرب، حان الوقت لطرح مبادرة عملية لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المخطوفين".

وصرحت هيئة عائلات المخطوفين لإعادة المخطوفين: "هذا المساء، وفي ظل قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع نطاق القتال واحتلال غزة، ومع القلق البالغ على مصير المخطوفين، فإن عائلات المخطوفين بحاجة إلى وقوف شعب إسرائيل إلى جانبهم بنداء واحد: لا تستسلموا لتضحيات أحبائنا على مذبح الحرب الأبدية. عودة جميع المخطوفين الخمسين هي وحدها التي ستحقق النصر الإسرائيلي - هذه هي المصلحة الوطنية الوحيدة. أعيدوهم قبل فوات الأوان".